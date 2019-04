Jonny Depp har fået en ny kæreste. Hun er midt i tyverne, fra Rusland og så er hun gogo-danser.

Polina Glen, som hun hedder, mødte den 55-årige stjerneskuespiller til en fest i Los Angeles sidste år.

Første gang de to mødtes, havde danserinden ingen idé om, hvem han var, men hun blev formentlig glædeligt overrasket, da det gik op for hende, at hun havde scoret sig en vaskeægte superstjerne.

Hun blev første gang set med Depp i Maj 2018, da sladderpressen fangede dem på kamera i Moskva. Her var Johnny Depp på tour med sit band The Hollywood Vampires.

Vis dette opslag på Instagram

Senere blev de opdaget midt i et kys på et hotel i Beograd i Serbien. Det skriver Daily Mail, der også er mediet, som har identificeret den unge kvinde.

En kilde har fortalt til mediet, at parret planlægger at gifte sig inden længe, og at Johnny Depp har et ønske om at møde sin unge kærestes forældre, der bor i St. Petersburg i Rusland, hvor Polina Glen selv er vokset op.

Den unge gogo-danser bor efter sigende nu sammen med Depp i hans hus på Sunset Boulevard i Los Angeles.

Herunder kan du se en video, hvor Polina Glen danser gogo.

Vis dette opslag på Instagram "THROB"//part2. Full version on YouTube Link in bio! Credit//Song :Janet Jackson -#Throb @janetjackson

Det er formentlig planer om at udvide dansekarrieren, der har trukket Polina Glen til Los Angeles.

Hun danser til diverse events. Både private fester, men også på natklubber. Det gør hun ofte i små kjoler eller stramme bodysuits.

Desuden har hun deltaget i et reality-show, der hedder 'GO GO Girls,' og så har hun startet en danseskole i Rusland i 2015. Den lukkede dog året efter. Men hun er fortsat med at undervise, efter hun er flyttet til Los Angeles.

Som før fortalt, så havde Polina Glen ingen idé om, hvem Johnny Depp var, da hun mødte ham i Los Angleles.

Johnny Depp og eks-konen Amber Heard kort før skilsmissen. Foto: GLENN HUNT Vis mere Johnny Depp og eks-konen Amber Heard kort før skilsmissen. Foto: GLENN HUNT

Det betød også, at hun ikke kendte til hans fortid med eks-konen Amber Heard. Hun anklagede blandt andet Depp for både fysisk og psykisk vold.

Dog virker det ikke som om, det er noget, der påvirker den unge dansers forhold til ham. De beskrives som meget forelskede og glade for hinanden.

Johnny Depp var før Amber Heard sammen med den franske skuespiller Vanessa Paradis. De to var sammen i 14 år og fik to børn sammen.

Lily-Rose på 19 år og 17-årige Jack.