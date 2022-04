»Det var, som om hun var for god til at være sand.«

Sådan fortæller Johnny Depp om begyndelsen på sit og Amber Heards forhold. Det gør han fra vidneskranken i retssalen i Virginia, hvor det tidligere skuespillerpar sagsøger hinanden for flere hundrede millioner danske kroner.

»Hun var opmærksom. Hun var kærlig. Hun var klog. Hun var venlig. Hun var sjov. Hun var forstående.,« fortæller han og beskriver, hvordan de to blev særligt knyttet over deres fælles interesse for litteratur og bluesmusik.

Men noget ændrede sig, og pludseligt var det »som om, hun næsten var blevet en anden person«, forklarer Johnny Depp i retten.

Amber Heard var gift med Johnny Depp fra 2015 til 2016. Foto: JIM WATSON Vis mere Amber Heard var gift med Johnny Depp fra 2015 til 2016. Foto: JIM WATSON

Amber Heard havde nemlig for vane at stå klar til at tage imod ham, når han kom hjem - – gerne med et glas vin til sin udkårne. Dernæst ville hun sørge for at tage hans fodtøj af og sætte det på plads.

»Jeg har aldrig oplevet noget lignende i mit liv. Det blev en fast ting, en slags rutine,« fortæller den 58-årige skuespiller.

Men da han en dag kom hjem og så, at hans hustru talte i telefon, besluttede han sig for selv at ordne det.

Noget, Amber Heard – ifølge Johnny Depp – blev »tydeligt berørt« af, hvorefter hun forklarede ham, at det var »hendes job«.

»Når du først bemærker sådan noget, begynder du at lægge mærke til andre ting, der kommer frem,« lyder det fra Johnny Depp.

Desuden hævder han, at hvis ikke, han ønskede at gå i seng samtidig med Amber Heard, ville det »føre til nogle usædvanlige reaktioner«, som han dog ikke uddyber nærmere.