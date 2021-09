Da Johnny Depps forældre i 1978 blev skilt, blev en ung og skrøbelig Depp overladt til sig selv. Det afslører dokumenter fra den 43 år gamle skilsmisse, som nu er kommet frem.

I forbindelse med research til dokumentarfilmen ‘Johnny Depp v. Amber Heard’, som Discovery+ er igang med at lave, har Hollywood-‘detektiven’ Paul Barresi været på jagt i de gamle retsdokumenter.

Det skriver PageSix.

Dokumentarfilmen skal handle om skuespillerens egen skilsmisse og den voldsanklage, som ekskonen Amber Heard efterfølgende rettede mod skuespilleren. Men det er ikke første gang, han er blevet klemt i en skilsmisse. Johnny Depp var bare 15 år gammel og den yngste af fire søskende, da forældrene Betty Sue og John Depp i 1978 besluttede at splitte barndomshjemmet op.

I 2004 havde Johnny Depp både sin mor Betty Sue Palmer og sin daværende kæreste, Vanessa Paradis, med til prisoverrækkelse. Moderen døde i 2016. Foto Frazer Harrison/Getty Images/AFP. Foto: FRAZER HARRISON Vis mere I 2004 havde Johnny Depp både sin mor Betty Sue Palmer og sin daværende kæreste, Vanessa Paradis, med til prisoverrækkelse. Moderen døde i 2016. Foto Frazer Harrison/Getty Images/AFP. Foto: FRAZER HARRISON

To år senere lukkede retten skilsmissesagen mellem de to med en beslutning om, at den unge Depp fra nu af stod på egne ben.

Ifølge Paul Barresi tegnede skuespillerens mor i retten et billede af sin søn som én, der udmærket kunne tage vare på sig selv.

»Hustruen anerkender at parrets umyndige barn … John C. Depp II er fuldt ud selvstændig og selvforsørgende,« står der angiveligt i papirerne.



Men intet kunne være længere fra sandheden, mener Paul Baressi.

En ung Johnny Depp i forbindelse med præsentationen af Tim Burton filmen 'Ed Wood' i 1994. Foto GERARD FOUET / AFP Foto: GERARD FOUET Vis mere En ung Johnny Depp i forbindelse med præsentationen af Tim Burton filmen 'Ed Wood' i 1994. Foto GERARD FOUET / AFP Foto: GERARD FOUET



Tidligere har Depp selv fortalt, at han som 11-årig begyndte at tage stoffer, at han droppede ud af skolen som 16-årig og flyttede til Los Angeles, hvor han i månedsvis boede i en bil. Først efter at have mødt skuespilleren Nicolas Cage fik han i 1984 sin første rolle i filmen ‘Nightmare on Elm Street’.



»Det burde være unødvendigt at sige, men som 17-årig var Johnny næppe økonomisk 'selvforsørgende' og langt fra 'selvstændig'. Så vidt jeg ved, fornægtede hans mor ham på et tidspunkt, hvor han uomtvisteligt behøvede hende mest,« siger Paul Baressi ifølge PageSix.

»Siden han var 11 år gammel, havde han taget alle mulige substanser inklusiv marihuana, kokain, ecstasy, LSD, smertestillende piller, opioider og magiske svampe. Hans misbrug var, sagde han, en måde at undslippe sine familieproblemer på,« siger Paul Baressi.

At forholdet mellem Johnny Depp og hans mor var betændt, har den i dag 58-årige Depp selv tidligere fortalt til Magasinet Rolling Stones i 2018.

Johnny Depp og ekskonen Amber Heard, mens de stadig var sammen. Forholdet endte i skilsmisse og retssag om voldsanklager. Foto PAUL BUCK. Foto: PAUL BUCK Vis mere Johnny Depp og ekskonen Amber Heard, mens de stadig var sammen. Forholdet endte i skilsmisse og retssag om voldsanklager. Foto PAUL BUCK. Foto: PAUL BUCK



»Der var gange, hvor jeg bare blev slået af min mor. Nogle gange fik jeg et askebæger smidt lige i hovedet, andre gange blev jeg slået med en telefon. Det var et spøgelseshus – der var aldrig nogen, der talte sammen,« sagde Johnny Depp i interviewet.



Da han fik sin første store løn, købte han dog en hestefarm til sin mor, om hvem han også sagde:

»Betty Sue, jeg forgudede hende. Men hun kunne være en rigtig kælling.«

Som en mere kuriøs detalje kan det nævnes, at Paul Barresi oprindeligt blev hyret af Johnny Depps ekskone, Amber Heard, for at grave smuds frem om Johnny Depps eventuelle voldelige tendenser. Det skriver mailonline.



Dét job blev Barresi dog fyret fra, da det ikke lykkedes ham - selvom han angiveligt talte med 100 mennesker i både ind- og udland.