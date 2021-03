Opgøret mellem Amber Heard og Johnny Depp har trukket titusindvis af overskrifter verden over siden deres skilsmisse i 2016.

Og nu gør den det igen.

Johnny Depp mener nemlig at have nye og afgørende beviser mod sin ekskone.

Beviser på, at Amber Heard er »løgnagtig og manipulerende« og derfor ikke var et troværdigt vidne, da hun i sommer vidnede i sagen mellem ham og The Sun.

Havde man således troet, at sagen mellem tabloidmediet og skuespilleren sluttede for et halvt år siden, tog man fejl.

Under retssagen vidnede Amber Heard, og her berettede hun om hustruvold og anden misbrug. Og dommeren fandt hende så troværdig, at han gav The Sun medhold.

Tabloidmediet gjorde altså ifølge dommeren intet forkert, da det trykte en overskrift, hvori det kaldte Johnny Depp 'hustrumishandler'.

Skuespilleren har hele tiden ment, at overskriften var usand og æreskrænkende. Derfor ankede han dommen. Uden held.

Men nu mener han og hans advokater som sagt at have beviser på, at Amber Heard på ingen måde er et troværdigt vidne.

I forbindelse med parrets skilsmisse i 2016 blev Depp påbudt at betale syv millioner dollar svarende til 44 millioner kroner til Heard. Penge, som hun ville donere til godtgørende formål, fordi hun ikke ønskede at have noget fra »en, der havde været voldelig«.

Blandt andet gik pengene – symbolsk nok – til en organisation, der støtter kvinder udsat for hustruvold.

Pengene skulle således være gået til Children’s Hospital Los Angeles og American Civil Liberties Union (ACLU).

Men Johnny Depps advokat, Andrew Caldecott, fortæller nu, at hospitalet har fortalt, at de tilbage i 2019 i hvert fald ikke havde modtaget nogen betalinger fra Amber Heard.

I sommer fortalte hun ellers under retssagen, at hun havde doneret 100.000 dollar til hospitalet og 450.000 dollar til ACLU.

Heard hævdede desuden, at hun anonymt donerede yderligere 500.000 dollar til en tredje velgørenhedsorganisation.

Johnny Depps advokater mener, at donationerne har styrket Amber Heards troværdighed under retssagen, men tilføjer, at det var en beregnet og manipulerende løgn, der var designet til at opnå gunstig status fra starten.

I november afviste dommeren Johnny Depps ønske om at anke sagen. Og han afviste også skuespillerens påstand om at Amber Heard var en »guldgraver« og sagde netop i sin afgørelse: »Hendes donation af de syv millioner dollar til velgørenhed er næppe den handling, man kunne forvente af en guldgraver.«

Johnny Depps advokater argumenterer nu derfor, at hvis sandheden om den såkaldte donation var dukket op under retssagen i sommer, ville det have haft væsentlig indflydelse på dommerens afgørelse.

»Hendes offentlige udsagn udtrykte tydeligt, at ACLU-donationen specifikt var til andre ofre for vold i hjemmet. Beskeden dengang var klar: Amber Heard ville ikke beholde nogen af ​​Johnny Depps penge, fordi alle pengene skulle gå til velgørenhed.«

På grund af de mange beskyldninger og domme måtte Johnny Depp for nylig se sin rolle som Gellert Grindelwald i filmserien 'Fantastic Beasts' blive givet til danske Mads Mikkelsen som en konsekvens deraf.