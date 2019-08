Skuespiller John Travolta er kendt og berygtet for at få galt fat i fakta, når han skal uddele priser til folk.

Og det skulle vise sig, at mandag aftens MTVs Video Music Awards ingen undtagelse var.

Inden prisen for 'Video Of The Year' blev uddelt, bad han makkeren Queen Latifah, som han skulle uddele prisen med, om at udtale navne og læse højt, så han ikke gjorde nogle fejl.

»Jeg burde ikke gøre det her, for jeg udtaler bare noget 'shit' forkert og så 'fucker' jeg op i det,« sagde han ifølge E online.

Taylor Swift tog fejltagelsen med et smil. Her ses sangerinden på den røde løber.

Stjernen har nemlig en meget kendt fadæse bag sig, fra da han til Oscar-uddelingen i 2014 skulle præsentere skuespiller og sangerinde Idina Menzel, som skulle ind og synge kæmpehittet 'Let It Go'.

Men i stedet for at sige hendes rigtige navn, endte det med, at skuespilleren i et meget forvirret øjeblik fik fremstammet det fiktive navn 'Adele Dazeen' ved det store film-show.

Et øjeblik, der senere er gået viralt.

Og nu skulle det altså være sket igen for stjernen, der er kendt fra film som 'Grease' og 'Pulp Fiction.'

Jade Jolie kan ses nederst til højre i billede iklædt en støvet rosa kimono-lignende kjole.

For selvom han overlod arbejdet med at udtale navnene til skuespiller og musiker Queen Latifah, så lykkedes det ham at tage fejl af Taylor Swift - som vandt prisen - og en drag queen, som var med på scenen.

Drag queenen hedder Jade Jolie, og hun så noget forvirret ud, da Travolta nærmede sig hende med MTVs pris.

Jade Jolie er dog til John Travoltas forsvar kendt for at lave shows, hvor hun netop imiterer den 29-årige 'Shake it off'-sangerinde.

Heldigvis endte hele misæren lykkeligt, da Taylor Swift trygt kunne modtage sin pris, efter Jade Jolie havde givet Travolta et akavet kram for hans fejltagelse.