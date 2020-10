John Travolta har i den grad oplevet døden på nærmeste hold.

Tilbage i 2009 mistede han sin 16-årige søn Jett, der døde af en hjerneblødning under en ferie på Bahamas, og i sommer mistede han sin hustru, Kelly Preston, efter en to år lang kamp mod brystkræft.

Tirsdag 13. oktober ville Kelly Preston være fyldt 58 år, og det har fået John Travolta til at sende en rørende hilsen hendes vej gennem Instagram. Det skriver People.

'Tillykke med fødselsdagen, min elskede,' skriver den 66-årige skuespiller til opslaget, hvor han har tilføjet sit eget bryllupsbillede samt sine forældres.

Happy Birthday hon! I found this photo of my mom and dad's wedding. It was nice to see ours alongside theirs. All my love, John.

'Jeg fandt dette billede fra min mors og fars bryllup. Det er rart at se vores billede ved siden af deres,' skriver Travolta og sender herefter 'al sin kærlighed' mod sin afdøde hustru.

John Travolta og Kelly Preston nåede at være gift i næsten 30 år, inden hun døde tilbage i juli.

Dengang skrev Travolta, at Kelly havde kæmpet 'længe og modigt' mod kræften. Han takkede desuden alle, der havde udvist støtte til hans hustru, hvorefter han bad om ro.

'Kellys kærlighed og liv vil altid blive husket. Jeg vil bruge den næste tid på at være der for børnene, som har mistet deres mor, så jeg beder på forhånd om tilgivelse for, at I ikke hører fra mig i et stykke tid,' skrev han på Instagram.

John Travolta og Kelly Preston nåede at få i alt tre børn sammen: Datteren Ella på 20, sønnen Benjamin på 10 år samt altså den afdøde søn, Jett, der kun blev 16 år gammel.