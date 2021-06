Skuespilleren John Paragon er død.

Han blev 66 år gammel.

Det er TMZ, der har fået bekræftet dødsfaldet af myndighederne.

Skuespilleren er bedst kendt for sin rolle som lampeånden Jambi the Genie i den amerikanske tv-serie 'Pee-wee's Playhouse', der var yderst populær i 1980'erne.

En serie, hvor han også lagde stemme til karakteren Pterri the Pterodactyl, og hvor han desuden nåede at skrive flere af afsnittene, hvilket han i 1988 vandt en Emmy for.

Ifølge det amerikanske medie døde John Paragon helt tilbage i april, men det er først nu, at informationen kommer frem i offentligheden.

Dødsårsagen er endnu ukendt, selvom det er to måneder siden, han gik bort.

Udover 'Pee-wee's Playhouse' har John Paragon blandt andet medvirket i serierne 'Seinfeld' og 'Star Trek' samt i film såsom 'The Frog Prince', 'Eating Raoul' og 'Echo Park.'