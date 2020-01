Sangeren John Mayer er kendt for at have dannet par med mange kendisser, og han har også til tider været meget åben om de forhold, han har været i.

Blandt andet udtalte han sig engang om sit forhold med sangerinde og skuespillerinde Jessica Simpson og deres sexliv med en kommentar, som vakte stor opsigt.

Han fortalte nemlig til magasinet Playboy, at Jessica Simpson var ligesom 'seksuelt napalm' i 2010.

Nu har Jessica Simpson skrevet en biografi, hvor hun ikke holder sig tilbage fra at uddybe, hvad hun mener om sammenligningen og forholdet til John Mayer.

Sanger John Mayer kaldte Jessica Simpson for 'seksuelt napalm'. Foto: SUZANNE CORDEIRO Vis mere Sanger John Mayer kaldte Jessica Simpson for 'seksuelt napalm'. Foto: SUZANNE CORDEIRO

'Igen og igen fortalte han mig, at han var besat af mig, seksuelt og følelsesmæssigt,' skriver hun ifølge Daily Mail i sin nye biografi 'Open book.'

De intense følelser gik dog begge veje, og stjernen skriver, at hun følte, at John Mayer var meget intelligent, og at alle samtaler med ham var en venlig konkurrence, han ville vinde.

Hun fik sågar venner til at rette stave- og grammatiske fejl, når hun sendte en besked til ham. Det dulmede dog ikke hendes angst, og Simpson, som i sin biografi også har åbnet op om at være blevet seksuelt misbrugt som barn, fortalte, at grundstenene til et misbrug blev lagt i perioden med John Mayer.

Med alkoholen kunne hun dulme nerverne i et fohold, som blev alt for intenst. For de to musikere slog gnister, når de var sammen. Så meget at John mayer tre år efter deres brud sagde i interviewet med Playboy:

Her ses Jessica Simpson ved Met galaen i 2007, hvor hun var sammen med John Mayer.. REUTERS/Lucas Jackson (UNITED STATES) Foto: LUCAS JACKSON Vis mere Her ses Jessica Simpson ved Met galaen i 2007, hvor hun var sammen med John Mayer.. REUTERS/Lucas Jackson (UNITED STATES) Foto: LUCAS JACKSON

»Den pige (Simpson, red.) var som stoffer for mig. Og stoffer er ikke gode for dig, når du tager mange af dem. Ja, den pige er som kokain for mig. Det er alt, hvad jeg kan sige. Det var ligesom napalm. Seksuelt napalm,« lød det fra sangeren.

Jessica Simpson siger dog, at selvom hun tror, ekskæresten formentlig har tænkt, at det var det, hun ville høre, så var det alt andet.

Hun beskriver dog, hvordan hun var overvældet og pinligt berørt, fordi hendes bedstemor kunne læse det.

Parret mødte hinanden i 2005, hvor Jessica Simpson også blev skilt fra Nick Lachey. De dannede par fra 2006 til 2007, hvor parret gik fra hinanden.