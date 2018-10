Det fortælles ofte, at stjernerne på musikhimlen lever et liv med 'sex, drugs and rock & roll'. Langt de fleste af dem ønsker dog ikke at udtale sig om deres privatliv - for slet ikke at tale om deres sexliv.

Men der er undtagelser. En af dem er pop- og bluesstjernen John Mayer.

Under et interview med Cazzie David på dennes liveshow 'Current Mood' på Instagram afslørede John Mayer blandt andet, hvor mange kvinder han har været i seng med.

»Blink to gange med øjnene, hvis du har været sammen med over 800,« sagde Cazzie David ifølge E News under interviewet.

Det fik 'Your Body is a Wonderland'-sangeren til at stirre stift ind i kameraet.

»Blink en gang, hvis du har været sammen med over 500,« forsøgte værten sig så.

Heller ikke her reagerede hendes gæst.

»Tallet er lige under 500,« lød det så fra Mayer.

Herefter afslørede han, at mange kvinder har afvist ham gennem tiden.

Det er sket, fordi kvinderne har frygtet, at de efterfølgende ville blive skudt i skoene, at de blot var sammen med ham, fordi han er verdenskendt.

John Mayer har tidligere været sammen med kendisser som Katy Perry, Jessica Simpson og Jennifer Aniston.

Han har siden sin pladedebut i 2002 solgt over 20 millioner albums.