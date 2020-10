Skuespiller, wrestler og rapper.

Ja, John Cena har mange titler at prale af, og nu kan han så tilføje endnu en: Ægtemand.

43-årige Cena blev nemlig angiveligt mandag gift i Florida med sin kæreste, Shay Shariatzadeh, som han viste frem i offentligheden for første gang tilbage i oktober 2019.

Det skriver flere amerikanske medier – heriblandt TMZ og People.

Shay Shariatzadeh og John Cena har flere gange vist kærligheden frem på den røde løber. Foto: VALERIE MACON Vis mere Shay Shariatzadeh og John Cena har flere gange vist kærligheden frem på den røde løber. Foto: VALERIE MACON

John Cena og Shay Shariatzadeh blev kærester i marts 2019 efter Cenas verdensomtalte brud med sin tidligere forlovede Nikki Bella.

John Cena og Nikki Bella havde dannet par i seks år og skulle giftes i maj 2018, men endte – under stor medieopmærksom – i stedet med at gå fra hinanden få uger før brylluppet.

Men denne gang lykkedes det altså John Cena at sige de berømte ord 'I do', og derfor kan han for anden gang kalde sig for ægtemand, da han tidligere har været gift med Elizabeth Huberdeau. De to var mand og kone fra 2009 til 2012.

John Cenas nye kone, Shay Shariatzadeh, har canadisk statsborgerskaber og arbejder ifølge TMZ i et tech-firma i Vancouver.

Det nye ægtepar har endnu ikke kommenteret brylluppet.