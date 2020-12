Den berømte præst og forfatter Johannes Møllehave er indlagt på intensivafdeling på Bispebjerg Hospital. Det fortæller hans søn Tomas Møllehave overfor B.T.

»Det var lægen, der ringede til mig og fortalte, at min far var indlagt med en infektion, men jeg kan ikke besøge ham, da jeg har corona,« fortæller sønnen.

Den 83-årige præst har det meget dårligt, og han kæmper lige nu for sit liv.

»Det er jo klart, at jeg håber, han klarer det,« siger den 59-årige Tomas Møllehave videre.

Han selv har været fanget indenfor i tre uger – smittet med den virus, som alle taler om lige nu. Han har det bedre, men har været hårdt ramt.

Derfor kan han ikke besøge faren under hans ophold på sygehuset.

Tidligere har præsten, der altid har taget del i den offentlige debat, fortalt, at han ikke er bange for døden. Det sagde han tilbage i 2017 til B.T.

»Jeg er ikke bange for døden. Det har jeg aldrig været. Og det er heller ikke noget, jeg tænker meget over. Eller sagt på en anden måde: Jeg føler mig rolig og sikker i mit liv. Men også i min død,« lød det fra ham.

Han udtalte sig i forbindelse med, at han samme år skulle komme sig over et fald i eget hjem, hvor han slog hovedet alvorligt.

Tidligere har han også været ramt af blodpropper, hjertestop og så har han fået foretaget bypass-operationer.