»Han var min faste støtte fra starten og senere er vi blevet utrolig gode venner.«

Johannes Langkilde smiler og tager en tår af sit glas.

Han taler om hans tidligere kollega Jes Dorph-Petersen, der i dag holder reception hos Nordisk Film i Valby.

Den erfarne tv-vært fylder nemlig 60 år, og så har han 30-års jubilæum på TV2.

Johannes Langkilde til Jes Dorph-Petersen's 60 års fødseldag. Nordisk Film fredag den 22. marts 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Johannes Langkilde til Jes Dorph-Petersen's 60 års fødseldag. Nordisk Film fredag den 22. marts 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Den 41-årige studievært, der startede sin karriere på TV2 i 2004, husker Jes Dorph fra sine helt unge år som journalist.

»Han kaldte mig stump.«

Han fortæller, at Jes ret hurtigt begyndte at kalde ham ‘stump,’ og samtidig blev han nærmest en mentor for Johannes Langkilde, der netop var blevet færdig på journalistuddannelsen.

»Da jeg var 26 år gammel og blev vært på TV2, var jeg selvfølgelig smadder nervøs. Men så var Jes der,« fortæller han og fortsætter:

Jes Dorph-Petersen skærer kage med stort motiv af ham selv på sin 60 års fødselsdag. Nordisk Film fredag den 22. marts 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Jes Dorph-Petersen skærer kage med stort motiv af ham selv på sin 60 års fødselsdag. Nordisk Film fredag den 22. marts 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Jamen, han har jo altid godt kunne lide at sætte mig på plads og sige: ‘nu skal du ikke komme for godt i gang.'«

Han smiler stort og kigger over på Jes Dorph, der byder flere og flere gæster velkommen.

»Når han kalder mig stump, så mindes jeg den tid, hvor Jes var der for mig,« siger han.

Johannes Langkilde kom for nyligt tilbage til Danmark efter seks år som USA-korrespondent på Danmarks Radio.