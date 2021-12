Den tidligere politiske ordfører for Enhedslisten, Johanne Schmidt-Nielsen, er blevet smittet med coronavirus.

Den 37-årige generalsekretær for Red Barnet er lige nu isoleret med sin tre-årige datter og sin tre måneder gamle dreng.

Hun fortæller ikke, hvilke symptomer hun har, men kan berolige med, at hun har milde symptomer og er taknemmelig for sine to stik.

Det skriver hun på sin Instagram-profil, hvor man ser et billede af hendes selvtest.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Johanne Schmidt-Nielsen (@johanneschmidtnielsen)

Men hun er en blandt mange.

For i dag er der registreret 10.439 nye smittetilfælde det seneste døgn.

Antallet af indlæggelser er steget med 21 til 581.