Johan Olsen, som mange sikkert kender fra bandet Magtens Korridorer, afslører, at han skal være med i en stor international film.

En medvirken, som kommer i vejen for, at han fredag kan medvirke i et pressemøde for serien 'Sommerdahl', hvor han også spiller med.

Filmen, som sangeren og skuespilleren skal medvirke i, er lavet af en af verdens bedst kendte instruktører, udtaler den danske rockmusiker:

»Jeg har netop fået at vide, at jeg skal spille rollen som skurken Dr. Schantz i Peter Jacksons (Ringenes Herre, Hobbitten, red.) alternative James Bond-film, der primært skal filmes i Amazonas og Dresden,« lyder det fra Olsen i en mail sendt fra TV 2, der bringer 'Sommerdahl'.

Han fortæller, han skal spille overfor verdensstjernen Benedict Cumberbatch, som mange sikkert kender som Sherlock Holmes i serien 'Sherlock'.

Johan Olsen uddyber, hvordan arbejdet med filmen, som, han siger, er på vej, kommer i vejen for fredagens pressemøde.

»Jeg skal til en såkaldt reading i London, og jeg glæder mig til at spille vaskeægte skurk.«

Johan Olsen som kan prale af både at have arbejdet som forsker ved Biologisk Institut og være forsanger i et succesfuldt rockband, har også flere skuespillerjobs bag sig.

Han lægger stemmen til rollen som Michael i den danske film 'Den skyldige', og så spillede han Jack i julekalenderen 'Juleønsket'.

B.T. har forsøgt at få fat i Johan Olsen for at høre mere om projektet, men det har indtil videre ikke været muligt