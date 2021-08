De fleste vil nok kende Joey Moe fra sange som 'Dobbeltslag' og 'Smukkest på en søndag'.

Men står det til hovedpersonen selv, så kommer man i fremtiden snarere til at kende ham for film.

I slutningen af måneden får han nemlig debut som filminstruktør med kortfilmen 'Fugleflugten', der får premiere på Odense Film Festival, hvor den er udvalgt til den Robert-kvalificerende Danske Konkurrence.

»Jeg har aldrig været så stolt af noget i hele mit liv,« slår Joey Moe fast.

Joey Moe. Foto: Lykke Buhl

Filmen handler om hans barndomsven Michael Fuhlendorffs løsladelse fra fængslet. Med Michael Fuhlendorff selv i hovedrollen.

»Joey og jeg kender hinanden helt fra barnsben og kom i den samme vennekreds. Men jeg var en anderledes type, jeg var en vildbasse. Jeg var ikke altid så flink over for Joey dengang, men det var, fordi han gjorde det, jeg ikke turde. Det passede ikke lige ind at sidde i klubben og skrive digte,« fortæller Michael Fuhlendorff.

I et miljø med bandekriminalitet og stoffer på 'lorteøen' Amager gik de to folkeskolekammerater ud ad hver sit spor, der skilte dem ad. Michael blev Bandidos-rocker, Joey blev musiker.

»Musikken var min redning. Der var hele tiden et nyt checkpoint, der fik mig til at hige efter mere og forfølge drømmen,« forklarer Joey Moe.

Joey Moe. Foto: Lykke Buhl

Siden fik han endnu en redningskrans. Kæresten Zenia, som han har den seksårige søn Elion Phelix med.

»Zenia er min klippe, det er helt sikkert hende og vores søn, der har hjulpet til at holde mig ude af alt muligt lort, jeg kunne være røget ind i.«

For Michael Fuhlendorff kom redningen først meget senere i livet.

I 2017 forlod han Bandidos, fordi han var blevet far, og i 2019 havde han rusket tremmer for sidste gang. Nu er det kun den 20 år gamle kokainafhængighed, der spænder ben for ham.

»Jeg stak én ned, og samme dag røg jeg i spjældet for knivstik. Det blev min redning, for så gik jeg i behandling inde i spjældet. Så var jeg clean i to år. Kokainafhængighed vil altid være en kamp for mig. Men det kan blive nemmere at styre,« fortæller Michael Fuhlendorff ærligt.

'Fugleflugten' starter, da Michael skal løslades fra fængslet. Foto: Fugleflugten / PR

Samtidig var det i fængslet, han endelig turde omfavne sit talent for at skrive digte, og han fandt ligesom Joey en sundere vej at forfølge.

»Jeg tegner mest nu. Det er terapi for mig, det er min behandling, det er den måde, jeg holder mig ude af kriminalitet,« forklarer han.

Nu forfølger de to barndomsvender begge kreativiteten fremfor kriminaliteten, og de har genoptaget deres gamle venskab.

Det gjorde de, da Michael Fuhlendorff var blevet løsladt for sidste gang, og Joey Moe så en forandret mand i ham og kontaktede ham.

Samme år havde Joey Moe været på Odense Film Festival, som deres fælles debutfilm nu får premiere på i år.

Da coronakrisen brød ud, og koncerterne kom på hold, tog Joey Moe det endelige skridt mod filmdrømmen. Han ville lave en kortfilm med udgangspunkt i sin genfundne barndomsven Michael Fuhlendorff.

Det blev til kortfilmen 'Fugleflugten' – en surrealistisk fortælling om en mand, der endelig kommer ud af fængslet og på køreturen til lufthavnen konfronteres med alle de mennesker, han har svigtet.

Om hvordan den nyfundne frihed blev til endnu et fængsel.

Skuespilleren Niels Olsen har den næststørste rolle i filmen som taxachauføren, der skal køre Michael til lufthavnen. Andre kendte ansigter i kortfilmen tæller rapperen Yepha og komikeren Christian Fuhlendorff.

Baseret på Michaels egne digte om den svære overgang.

»Det ødelægger dig indvendigt at sidde spærret inde. Og så pludselig har du hele verden foran dig. Man har måske ikke noget sted at bo og gør bare det, man er vant til,« forklarer Michael.

Nu er debutfilmen udvalgt til Odense Film Festival, hvor vinderen kvalificerer sig til de prestigefyldte Robert-priser.

Og Joey fortsætter med at forfølge den drøm om at skabe film, som allerede har lønnet sig.

Michael Fuhlendorff håber at kunne leve af sin kunst, som han viser frem på Instagram-profilen @artbyfuhlendorff. Han tegner og skriver digte, og han har også lavet tegningerne til rulleteksterne på 'Fugleflugten'. Foto: @artbyfuhlendorff

Det næste skridt er, at han skal på skolebænken igen, da han er blevet optaget på den aarhusianske filmskole Super 8.

»Min søn starter i skole på samme tid, så skal vi begge til at stå med vores skoletasker på,« siger Joey Moe og slår en latter op.