Der gik et chok gennem de fleste, da Niels 'Noller' Olsen i december 2019 annoncerede et karrierestop, fordi han var blevet alvorligt syg.

Den i dag 66-årige ene halvdel af Brødrene Olsen-duoen fortalte dengang, at han har fået en yderst sjælden kræftsygdom, som kun rammer ganske få danskere om året, og at han kun har få år tilbage at leve i.

Kræfttumoren gjorde blandt andet, at han i flere måneder mistede evnen til at tale. Det var først efter flere ganges kemoterapi, at det blev bedre.

B.T. har talt med Niels 'Noller' Olsens storebror og anden halvdelen af Brødrene Olsen, den 70-årige Jørgen Olsen, som fortæller, at det går fremad med lillebroderen.

»Lige nu synes jeg, han har det bedre,« siger Jørgen Olsen, der så 'Noller' så sent som i går.

»Hans sprog er tilbage, og han taler så pænt, at jeg kan forstå, hvad han siger, så det går den rigtige vej,« fortsætter Jørgen Olsen og fortæller, at 'Noller' endda er begyndt at male og tegne for at få tiden til at gå.

Han fortæller endvidere, at det har trukket tænder ud at se sin bror så syg.

»Det var især meget hårdt i starten. Vi havde været ude at spille, og jeg forsøgte at sende ham på sygehuset, fordi han havde det dårligt, men det ville han ikke. Heldigvis ringede hans kone efter en ambulance, da han kom hjem.«

Niels 'Noller' Olsens kræft er en sjælden form for tumor, der sidder placeret i lymfesystemet i hjernen. Kræften i sig selv er ikke usædvanlig, men det er sjældent, at den sætter sig i hjernen.

'Noller' har tidligere udtalt, at han har fået at vide, at de fleste dør, inden der gået to år.

Da han fik diagnosen, indstillede han sin sangkarriere, som har givet ham stor succes, siden han som teenager begyndte at optræde med storebroderen, Jørgen Olsen.

De to brødre er især kendt for deres store sejr ved Eurovision, hvor de sang Danmark til tops med hittet 'Fly on the Wings of Love', der vandt det danske melodigrandprix med titlen 'Smuk som et stjerneskud'.