Niels 'Noller' Olsen fik konstateret kræft i hjernen i slutningen af 2019, og dengang lød det, at han kun havde få år igen.

De seneste måneder har han brugt på et genoptræningscenter i Hellerup, men nu er han hjemme ved konen igen.

Det fortæller hans storebror, Jørgen Olsen, til Her & Nu:

»Nu skal han lige vænne sig til at være hjemme igen. Men det går den rigtige vej og jeg er fuld af fortrøstning.«

Jørgen Olsen fortæller, at det går bedre med Niels 'Noller' Olsen.

Den 69-årige Grand Prix-vinder tilføjer, at hele familien selvfølgelig er meget glade over, at det går bedre med 'Noller'.

Niels 'Noller' Olsen har været gennem en kemobehandling efter, han fik konstateret kræft.

Jørgen Olsen siger, at man ikke kan lave om på den omstændighed, at 'Noller' er syg, og selv lægerne ved ikke, om han kommer til at stå på en scene igen.

Den 69-årige storebror understreger dog, at han gerne ser sin lillebror ved sin side på scenen igen.

Siden 'Noller' fik konstateret kræft, har Jørgen Olsen optrådt alene, og det har han tænkt sig at forsætte med.

Han påpeger, at livet skal gå videre, og da musik er hans passion her i livet, så måtte han bare op på hesten igen.

Han har eksempelvis optrådt på hollandsk tv med 'Fly on the Wings of Love'.

Niels 'Noller' Olsen er 65 år gammel.