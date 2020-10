Han har hul i hovedet. Helt bogstaveligt.

»Men det hjalp jo,« smiler Jørgen Leth med reference til den operation i hjernen, som han for et år siden gennemgik på Rigshospitalet. En operation, han godt nok selv tonede ned på det sociale medie Instagram, men som alligevel vakte stor bekymring.

83-årige Jørgen Leth indrømmer da også, at det lyder voldsomt at blive opereret i hjernen.

»Men selv om det lyder frygteligt, var jeg overhovedet ikke bange,« fortæller han om operationen, der blev foretaget for at hjælpe ham med de balanceproblemer, der i mange år havde påvirket hans gang.

For et år siden blev Jørgen Leth opereret i hjernen på grund af problemer med sin gang. Operationen var en succes, men nu er benene begyndt at drille igen. Foto: Bax Lindhardt

Faktisk har den kendte filmmand gået dårligt lige siden jordskælvet i Haiti for 10 år siden.

»Jeg havde stor tillid til dem, for de var gode til at forklare, hvad de ville lave af indgreb. De lavede et hul i mit hoved for at sætte et dræn ind. Det er en velkendt procedure, som de er meget dygtige til på Rigshospitalet.«

»Indgrebet tog tre timer. Overlæge Marianne Juhler er verdenskendt for det, og det havde faktisk en umiddelbar virkning på mig. Jeg kom til at gå meget lige efter det. Allerede i løbet af den uge, jeg var indlagt, kunne de se forskellen,« siger Jørgen Leth, som må siges at have været i de bedste hænder.

Marianne Juhler er nemlig professor i neurokirurgi og vandt faktisk den lille nobelpris i neurokirurgi tilbage i 2013 for netop den banebrydende operation, som Jørgen Leth gennemgik. Og som også for ham var en stor succes.

Jørgen Leth - som er aktuel med dokumentarfimen 'I Walk' om sit eget liv - havde ingen betænkeligheder ved at lægge sig på operationsbordet og få lavet hul i hovedet. Foto: Bax Lindhardt

Men den seneste tid er det igen gået ned ad bakke med hans ben. Stokken er han dybt afhængig af, og især trapper volder ham store problemer.

»Jeg skal virkelig passe på, når jeg går op ad trapperne. Jeg er bange for at falde. Men det er heldigvis ikke så slemt som før, og det er noget, der kan korrigeres,« forklarer Jørgen Leth, som i den kommende uge skal til ‘eftersyn’ på Rigshospitalet.

»Drænet, de har lagt ind, tapper noget væske i hovedet, som bliver ført ned i kroppen. Men drænet kan flytte sig, og det er dét, de skal undersøge ved en scanning.«