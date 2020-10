Han har været gift tre gange. Og så er der de løse. Mange af dem. Nogle mere kontroversielle end andre.

»Der er da ting, jeg godt kunne have gjort bedre. Som de gange, jeg har forladt min familie. Men det er ikke noget, jeg fortryder,« siger den kendte filmmand og kommentator Jørgen Leth og uddyber:

»Mange øjeblikke i mit liv kunne jeg godt have undværet. Men så alligevel ikke. For det hænger jo sammen, er udlignet af tiden. Og mine børn kender og elsker hinanden,« siger han om sine fire børn, som han har med de tre ekskoner.

»Så jeg fortryder ikke. For der er meget, jeg har lært. Jeg håber, at jeg er blevet klogere. Det er trods alt en af gaverne ved at blive gammel. At man kan lære mere. Om sig selv og livet i almindelighed.«

Arkivfoto af Jørgen Leth sammen med sin ex.kone Hanne Uldal og sønnen Kristian.

»Jeg har lært at forholde mig til livet på en konstruktiv måde. Jeg kan godt mærke, at jeg indimellem kan virke som en vismand. Det håber jeg holder ved,« smiler Jørgen Leth.

Men livet i almindelighed er ikke helt som før for 83-årige Jørgen Leth. I hvert fald ikke når det kommer til kvinder og kærlighed.

»Den er der ikke plads til mere. Den har jeg slukket for for fire-fem år siden,« indrømmer han.

»Efter at have været sammen med en bestemt kvinde i syv-otte år var jeg et sted, hvor det ikke gik så godt med den. Det var tyndet ud, og jeg følte, at jeg mistede grebet. Jeg syntes, at jeg blev snydt for meget. Og så bakkede jeg ud af det.«

Kvinder og kærlighed har i den grad også været en del af Jørgen Leths liv i Haiti. Her ses han med kæresten Michaeline.

»Siden da har jeg tænkt, at jeg jo også har haft mit kærlighedsliv rigt opfyldt. Jeg har ikke den store trang længere. Så enkelt er det. Lysten manglede. Lige pludselig.«

»Jeg mistede umiddelbart den sanselige nysgerrighed, som har været styrende i mit liv. Så jeg tænkte, at det var et kapitel, der kunne lukke,« siger en ærlig Jørgen Leth.

Heldigvis er han langt fra kærlighedsløs. For kærligheden til sine børn, børnebørn og oldebørn – som han har henholdsvis fire, ti og tre af – fylder meget i hans liv. Og fylder ham med glæde.

Den kliche kan jeg ikke leve op til Jørgen Leth om ikke at være en bedstefar, der går i zoo med sine børne- og oldebørn

»Det er altså begrænset, hvilken slags pligter jeg påtager mig. Jeg går ikke i zoologisk have med dem. Den kliché kan jeg ikke leve op til. Men jeg synes ellers, at det er meget smukt at se,« indrømmer han med et diabolsk smil.

»Men vi samles ofte hos Karoline (Jørgen Leths datter, red.), og de har været ovre og besøge mig i Haiti, hele flokken. Det har jeg været glad for, og jeg er glad for at se dem,« siger Jørgen Leth, som er fyldt med stor taknemmelighed over, hvordan hans familie samlede ham op fra dybet efter jordskælvet i Haiti for 10 år siden, hvor han ikke alene mistede lysten til livet, men også det meste af sit jordiske gods.

Og det præger hans nu 83 år gamle liv. For Jørgen Leth drømmer om at få mere ro ind i sit liv. Ro til at være der for sin familie.

Jørgen Leth har lukket og slukket for kærligheden. I hvert fald til kvinder.

»Jeg kunne godt tænke mig at være rigere på det her tidspunkt i mit liv. Jeg er ikke rig, ejer ikke en bunke ejendomme, så jeg misunder dem, der har det.«

»Jeg er stadig afhængig af min egen produktivitet. Er nødt til at producere noget hele tiden. Det er det modsatte af lysten,« siger Jørgen Leth, som har utallige projekter i søen.

»Jeg kan mærke, at de bliver sværere og sværere at få ud. De rumsterer et eller andet sted i hjernen, og det er ikke helt så enkelt at få dem skrevet ud som før,« erkender han. Og tilføjer så med et smil:

»Men når endelig jeg skriver, skriver jeg bedre end nogensinde.«