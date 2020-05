Jørgen de Mylius indrømmer gerne, at han er blevet en dårligere bedstefar af selv at få et nyt kuld unger som 55-årig.

Men selvom det har været svært for hans voksne børn, at deres far har haft for travlt med sine egne små børn til at være der for deres, så fortryder den 74-årige grandprix-legende ingenting.

Det fortæller Jørgen de Mylius i podcasten 'Gammelfar', hvor tv-værten Bubber, der selv står i samme situation, taler med en række gæster om netop betænkelighederne ved at blive far igen i en sen alder.

Trods sine 74 år føler Jørgen de Mylius sig fortsat frisk og rørig til at tage sig af sine yngste børn på nu 14 og 18. Kun én ting kan give ham ondt i maven. Og det er, når snakken falder på hans begrænsede levetid.

Jørgen og Inger de Mylius i 2005. Foto: Mogens Flindt Vis mere Jørgen og Inger de Mylius i 2005. Foto: Mogens Flindt

»Det skal man lade være med at tænke over. Men en gang imellem kommer det. Jeg vil jo sandsynligvis ikke se mine børnebørn blive voksne. Deres børn vil jeg ikke kunne følge hele vejen. Men mit mål var at følge dem til dørs - og med det mener jeg være selvstændige og voksen, og det har jeg da en vis forhåbning om at kunne. Der er selvfølgelig nogle afsavn. Det er der. Og det er den negative side af det.«

Han prøver på ikke at tænke på dén del af fremtiden. Han kan alligevel ikke gøre noget ved det, og så er det spild af tid at bekymre sig om, fortæller Jørgen de Mylius, der foruden sine to teenagere er far til to døtre på 49 og 45 og en søn på 34.

De fleste kommer jo heller ikke til at se deres oldebørn vokse op. Og sådan kan man jo blive ved. Nu er det børnene, man må være der for, slår han fast i podcasten.

Og det har været svært for hans ældste børn at forholde sig til, indrømmer han. Især hans to døtre har haft det svært med, at deres far fik små børn på et tidspunkt, hvor de troede, han skulle være en god bedstefar for deres.

Jørgen og Inger de Mylius med de yngste børn Claudia, Oliver, Rose og Camill til radioværtens 50 års-reception i DR-Byen i 2013. Foto: Camilla Rønde Vis mere Jørgen og Inger de Mylius med de yngste børn Claudia, Oliver, Rose og Camill til radioværtens 50 års-reception i DR-Byen i 2013. Foto: Camilla Rønde

»Det har været hårdt. Det bearbejder jeg stadigvæk. Jeg får det måske til at lyde lidt mere rosenrødt, end det er,« siger han i podcasten, efter han gentagne gange har slået fast, at det kun har været berigende for ham at have haft hjemmeboende børn i 50 år, og fortsætter:

»For der kan også være minusser, for det har ikke altid været lige let med dem. Men Oliver, som stadig boede hjemme, der var ikke noget i vejen helt fra starten,« siger han om sin 34-årige søn.

Jørgen de Mylius kan godt forstå sine ældste børn. Og i podcasten indrømmer han blankt, at han er blevet en dårligere bedstefar, end han kunne have været.

Ikke med fuldt overlæg. Men han har for eksempel ikke kunnet hente sine børnebørn fra skolen, fordi han selv skulle hente sine egne børn et helt andet sted og ikke boede i nærheden.

Han snakker ikke voldsomt meget om det med sine ældste børn, men de ved godt, at det er noget, der går ham på, fortæller han i 'Gammelfar', hvor han dog påpeger, at hans ekskone har kunnet springe til i tilspidsede situationer.

De tre ældste børn på 49, 45 og 34 år, Louise, Sofie og Oliver, har han fra sit tidligere ægteskab med grafikeren Jytte de Mylius.

Efter deres skilsmisse fandt han i 1998 kærligheden på ny i den 17 år yngre tandlæge Inger Mylius, som i forvejen havde en tre-årig datter, Claudia.

Sammen fik de Rose og Camill på i dag 18 og 14 år.