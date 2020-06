Tv-seere lærte Joe Exotic og hans ærkefjende Carole Baskin at kende, da en dokumentar om store katte i USA og deres ejere blev udgivet af Netflix tidligere på året.

I filmen kunne man se, at Baskin, der har et dyrereservat, blev ved med at påstå, Joe Exotic skulle behandle de store katte, der levede i hans zoo, bedre.

Senere blev situationen dødeligt alvor imellem de to, og Joe Exotic (også kendt som Joseph Allen Maldonado-Passage) blev arresteret og fik en fængselsdom på 22 år for at have hyret en lejemorder til at gøre det af med Baskin. Det skriver People.

Historien slutter dog ikke der. Langtfra faktisk.

Arkivfoto af Joe Exotic. Foto: - Vis mere Arkivfoto af Joe Exotic. Foto: -

For nu har en dommer valgt at tilkende Carole Baskin Joe Exotics zoologiske have.

Noget, som hun har arbejdet på i årevis.

Joe Exotics zoologiske have, som man lærer indgående at kende i Netflix-dokumentaren 'Tiger King: Murder, Mayhem and Madness,' var ulovligt blevet overdraget til hans mor for at undgå kreditorerne.

Noget, som moderen indrømmede i retten, efter at Carol Baskin (der ses herunder) og hendes organisation 'Big Cat Rescue' rejste en sag imod dem.

Efter at Joe Exotic kom i fængsel var det samarbejdspartneren Jeff Lowe, som skulle drive den zoologiske have.

Jeff Lowe ses som en forretningspartner i dokumentaren, som Joe Exotic rager uklar med.

Nu har Lowe så fået 120 dage til at forlade området og få taget de dyr, han ejer, med sig.

Magasinet People har kontaktet repræsentanter for både Lowe, Big Cat-rescue, samt Joe Exotics advokat, men ingen er vendt tilbage på forespørgslen.