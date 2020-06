Joe Exotic har skrevet i et brev til sine fans, at han ikke regner med at leve længe endnu.

Den 57-årige tidligere zoo-ejer lider af coronavirus, og han åbner nu op om de forhold, han lever under, som han kalder 'helvede på jord.'

'Jeg vil være død om to til tre måneder,' lyder den dystre melding fra manden, som blev kendt i Netflix-dokumentaren 'Tiger King, Murder, Mayhem, Madness', skriver amerikanske TMZ.

I et brev fortæller han, at han på grund af sin sygdom har brug for blodtransfusioner, men at han ikke har fået en siden slutningen af januar.

Han får desuden kun ét ud af en række præparater, han burde tage som behandling,

Resultatet er, at han er blevet meget tynd, at han får sår, der ikke vil hele, og at han frygter for sit liv.

I sit brev bruger han desuden plads på at frabede sig, at folk sender billeder af hans mand, Dillon Passage.

Folk sender nemlig angiveligt billeder af ægtemanden, som er ude at feste, men der kommer ikke meget i Joe Exotics retning. Han skriver, at han ikke har hørt fra sin mand, siden han blev fængslet.

Joe Exotic sammenligner sin situation i fængslet med at sidde på dødsgangen, og han siger, 'hans sjæl er død'. I brevet prøver han sågar at råbe kendisser som realitystjernen Kim Kardashian og rapper Cardi B op i håb om, at de vil tale hans sag.

Joe Exotic fik 22 år i fængsel, efter han blev dømt for at have hyret en lejemorder til at tage livet af hans fjende, dyrerettighedsaktivist Carol Baskin.

Han blev i samme omgang dømt for 17 tilfælde af dyremishandling.

For nyligt fik Carol Baskin rettighederne til Joe Exotics tidligere zoologiske have, hvor han var kendt for at have mange store katte.