Tiger King, også kendt som Joe Exotic, har fået en ny dom for at forsøge at hyre personer til at slå ærkefjenden Carole Baskin ihjel.

Den nye dom lyder på 21 års fængsel. Det er et år mindre end den forrige dom. Det skriver flere internationale medier.

Dermed har Joe Exotic, der blev kendt i Netflix-dokumentarserien 'Tiger King', hvor han drev en dyrepark med blandt andet tigre, fået taget et år af den oprindelige dom.

Joe Exotic med det borgelige navn Joseph Maldonado-Passage kom for retten igen, efter at en domstol sidste år bestemte, at den dom, som han fik i 2020, ikke var foregået helt efter bogen.

Ved den oprindelig dom i fik Joe Exotic 22 år fængsel for at have forsøgt at hyre nogen til at slå Baskin ihjel, hvilket altså ikke lykkedes.

Den 60årige Baskin har ligesom Joe Exotic en stor interesse for tigre, og hun driver et redningshjem i Florida for de 'store katte', som hun kalder dem.

I dokumentaren var fjendskabet mellem Baskin og Joe Exotic et tilbagevendende element, da hun blandt andet ikke brød sig om den måde, som han holdt og behandlede sine dyr på. Baskin var meget opsat på at stoppe Joe Exotics dyrehold.

