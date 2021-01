Jennifer Lopez, Lady Gaga, Jon Bon Jovi, Justin Timberlake og Bruce Springsteen.

Stjerneparaden er til at få øje på, når man ridser de navne op, der spillede i anledning af Joe Bidens indsættelse onsdag. Og faktisk kunne man snildt nævne et par stykker mere.

Helt samme beskrivelse kan man ikke sætte på Donald Trumps indsættelse for fire år siden.

Hovednavnet dengang var rockbandet 3 Doors Down, og ellers fulgte et par kunstnere, man ikke umiddelbart kan sætte i samme kasse som de ovenstående stjerner.

Præsident Joe Biden og USA's First Lady, Jill Biden. Foto: J. Scott Applewhite

The Guardian beskriver blandt andet, hvordan Joe Biden i år slår Trump med kunstnere, man rent faktisk kender.

»Hvem der end har stået for at booke kunstnere til Joe Bidens indsættelse, har vedkommende tydeligvis haft en nemmere opgave end sin forgænger,« skriver The Guardians musikanmelder Alex Petridis.

I 2017 optrådte blandt andre American Idol-deltager Jackie Evancho, Tony Orlando og Knock Three Times.

Trump-staben havde ellers lovet et storslået show med Elton John som hovednavn. Efterfølgende forklarede Elton John dog, at han på intet tidspunkt havde indvilget i at optræde. Og desuden havde han ingen intentioner om det.

Jennifer Lopez. Foto: KEVIN LAMARQUE

Ifølge musikekspert Henrik Milling skal den tydelige stjernekontrast også ses med politiske briller. Det siger han til TV 2.

Generelt er der nemlig en tendens til, at størstedelen af den musikalske branche i USA går ind for den venstreorienterede politik, som demokraterne med Joe Biden for bordenden fører.

»Stort set hele den samlede musikbranche svarede: 'I må have spist søm', da de blev spurgt, om de ville fejre Donald Trump med en optræden,« siger Henrik Milling til TV 2.

Mens Lady Gaga og Jennifer Lopez optrådte for øjnene af Joe Biden ved selve indsættelsen, spillede de øvrige kunstnere under andre forhold.

Bruce Springsteen med sin optræden i 'Celebrating America'. Foto: Presidential Inaugural Committee

Det foregik ved showet 'Celebrating America', der foregik virtuelt grundet coronapandemien, og som blev styret af skuespiller Tom Hanks som vært.

Her optrådte Jon Bon Jovi, Demi Lovato, Justin Timberlake, Katy Perry, John Legend, Bruce Springsteen, Ant Clemons, Foo Fighters og Ozuna.