Joan gav Michael Olesen en graviditetstest i adventsgave.

Siden ‘Vild med dans’-stjernen Michael Olesen og kæresten Joan Divine den 27. februar offentliggjorde den store nyhed om, at de til august venter deres første barn, har det strømmet ind med lykønskninger. Det skyldes især, at parret de seneste ni år har kæmpet for at blive gravide.

»Det har været intet mindre end fantastisk med alt den kærlighed, vi ved simpelthen ikke, om vi når at komme igennem alle de beskeder, vi har fået på alle sociale medier. Men vi prøver, så godt vi kan, det er kun kærlighed«, fortæller Joan til HER&NU.

Joan fortalte Michael den glædelige nyhed ved at give han en graviditetstest i adventsgave.

»Michael blev meget overrasket, da han pakkede den op. Han havde ingen ide om, hvad det var, og først troede han, det var en neglefil, fordi den vendte forkert. Men da han så, hvad det var, kom der mange følelser frem«, fortsætter Joan, der under sin graviditet bliver fulgt af mange scanninger grundet flere mislykkedes graviditeter de seneste ni år.

Parret ønsker endnu ikke at offentliggøre kønnet.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk