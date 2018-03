Det er ikke mange uger siden, at kendis-parret Sofie Linde og Joakim Ingversen blev forældre til deres første barn.

Men hvor Sofie Linde fik lov at tage fri fra X Factor for at nyde den første tid med datteren Trine, blev gemalen straks sat i sving og kunne således ses som vikar ved fredagens første live show, hvor han som den første mandlige vært nogensinde styrede løjerne.

På trods af at Joakim Ingversen selv lige er blevet nybagt far, fortalte han torsdag i Aftenshowet, at det var naturligt for ham at agere barselsvikar for konen, da de 'altid arbejder sammen' hjemme hos Familien Linde Ingversen.

Han erkender dog, at det utvivlsom bærer noget savn med sig, at han oplever X Factor fra scenen fredag efter fredag, mens hans to piger oplever det fra sofaen.

»Jeg savner hende jo helt sindssygt! Men det er jo kun om fredagen, og så drøner jeg jo hjem lige så snart, programmet er slut,« sagde han i Aftenshowet.

Er Joakim Ingversen den rigtige vært for X Factor, mens Sofie Linde er på barsel?

DR har i månedsvis vidst, at det ville være Joakim Ingversen, der skulle træde til, hvis Sofie Lindes graviditet skulle komme i vejen for rollen som vært, men først 19. ferbuar - kort efter fødslen af Trine - blev det offentliggjort. I den forbindelse udtalte Joakim Ingversen:

»Jeg er jo kæmpe ’X Factor’-fan, og jeg har altid drømt om at have de flotte ’X Factor’-værtskjoler på. Nu får jeg endelig muligheden som den første mandlige vært! Det bliver selvfølgelig en stor udfordring, for Sofie har sat barren højt, men jeg skal gøre mit allerbedste. Sofie og jeg går gennem ild, vand og konfetti sammen, så det er helt naturligt, at det er mig, der på fredag tager kjolen på og er vikar for min hustru,« siger Joakim Ingversen til DR.

Vikartjansen betyder, at Joakim Ingversen ikke kan være vært på 'Ultra Factor'. Vikarens vikar bliver i stedet Jacob Riising. Med sig har han et sidekick i Micki Cheng fra Den Store Bagedyst.

Joakim Ingversen ved første X Factor liveshow i DR byen 23. februar 2018. Foto: Martin Sylvest Joakim Ingversen ved første X Factor liveshow i DR byen 23. februar 2018. Foto: Martin Sylvest

Dagen inden offentliggørelsen annoncerede Sofie Linde på Instagram, at hun og Joakim Ingversen var blevet forældre til deres første barn.

'Og så kom Trine,' skrev hun til et billede af den lille pige.

Og så kom Trine ♥️ Et opslag delt af S O F I E L I N D E (@sofielinde1) den 17. Feb, 2018 kl. 7.55 PST

Navnet har tv-værten haft parat 'altid', fortalte hun i 'Mads & Monopolet' på DR P4 i oktober.

»Hun skal hedde Trine. Jeg har aldrig mødt nogen tarvelige, der hed Trine,« fortalte hun.

Trine er både 28-årige Sofie Lindes og 30-årige Joakim Ingversens første barn. De har været kærester siden september 2015, stod frem som et par et års tid efter og blev gift på Københavns Rådhus mellem jul og nytår sidste år.

Sofie Linde har været vært på 'X Factor' siden niende sæson af 'X Factor', der løb over skærmen i begyndelsen af 2016. Om det bliver hendes sidste sæson som vært er uvist. Fra og med næste sæson fortsætter programmet på TV 2.

Sofie Linde, da hun var vært på X Factor i 2017. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Sofie Linde, da hun var vært på X Factor i 2017. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Til BT har DRs underholdningschef Jan Lagermand Lundme tidligere fortalt, at han endnu ikke ved, om Sofie Linde kommer til at være vært på nogen af de kommende live shows. Det er op til den nybagte mor.

»Hun bestemmer selv, hvornår hun er klar. Det startede med, at det er hendes eget ønske, at hun gerne ville være vært, selvom hun skulle føde. Hun talte så med sin jordemoder, og jeg har talt med forskellige fagfolk, og vi har fået at vide, at hvis alt gik som det skulle med fødslen, så var det helt forsvarligt at lade hende vende tilbage efter to til tre uger,« siger Jan Lagermand Lundme til BT.