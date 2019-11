»Jeg kan jo ikke sige, at jeg har ondt i maven,« griner Joakim Ingversen, da han tænker tilbage på den absurde situation.

For snart to år siden blev han og Sofie Linde forældre første gang, da deres datter Trine kom til verden.

Han var forberedt på den store fødsel, men havnede alligevel i problemer, fortæller den 32-årige tv-vært i det nyeste afsnit af podcasten ’Fårking far’.

En højgravid Sofie Linde og Joakim Ingversen lå i midten af februar tilbage i 2018 hjemme i sofaen i lejligheden på Østerbro i København og så filmen ’Kingsman 2’, da det var tid til at tage på Rigshospitalet.

Sofie Linde og Joakim Ingversen til Zulu Awards 2017. Foto: Nils Meilvang Vis mere Sofie Linde og Joakim Ingversen til Zulu Awards 2017. Foto: Nils Meilvang

De havde pakket en taske, og i den forbindelse havde Joakim Ingversen købt vafler til at have med som snack, og her går det galt.

»Vi kommer ind på hospitalet, og Sofie har det jo vildt dårligt. Jeg kommer til at spise alt for mange vafler, så jeg også får ondt i maven, men det kan man jo ikke sige,« fortæller Joakim Ingversen om den komiske situation.

Han kalder det for en ’lang fødsel’. Sofie Linde kæmper med en baby, der vil ud, Joakim Ingversen kæmper med en mave fuld af vafler.

Til sidst kommer Sofie Lindes mor, der er læge, og afløser Joakim Ingversen på fødestuen, så han kan få lov til at gå på toilettet.

I 2016 var Joakim Ingversen MGP-vært sammen med Ramasjang-vært Sofie Østergaard. Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR Vis mere I 2016 var Joakim Ingversen MGP-vært sammen med Ramasjang-vært Sofie Østergaard. Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR

Alle overlevede, og efter kun tre timer blev den lille nye familie udskrevet fra Rigshospitalet – noget Joakim Ingversen i en sidebemærkning noterer måske var lige lidt for hurtigt.

Han tilføjer, at han også for nylig måtte gense ’Kingsman 2’, da han ikke kunne huske noget fra første gang, de så den.

Joakim Ingversen og Sofie Linde blev i 2015 kærester efter i mange år at have været kollegaer og venner på DR.

De boede det første stykke tid som nybagte forældre fortsat i lejligheden på Østerbro, men flyttede sidste år i hus nord for København på Strandvejen i Klampenborg.

Joakim Ingversen fortæller i podcasten, at det var ham, der pludselig fik behov for at få mere luft omkring sig.

I sin barsel gik det op for ham, at det gav mening for ham at gå tur med barnevogn i Dyrehaven eller ved havet og høre podcast.

Podcast-vært Mattias Hundebøll kender Joakim Ingversen fra gamle dage og husker ham som lidt af en vildbasse, der hele tiden havde gang i forskellige ting.

Han spørger Joakim Ingversen, hvor den fyr er blevet af i dag, og her er svaret meget simpelt:

Joakim Ingversen prioriterer at være så meget sammen med sin datter som overhovedet muligt.

Hvad tror du gør mest ondt?

»Jeg går ikke i byen, for jeg gider ikke have tømmermænd om lørdagen. Jeg kan godt gå ud og drikke øl, men er hjemme igen klokken tolv. Jeg vil hellere prioritere tid med Trine – og Sofie selvfølgelig – alt andet kommer i anden række.«

Mens Sofie Linde fortsat er vært på TV 2’s ’X Factor’, og i starten af 2020 sammen med Anders Breinholt har premiere på showet ’En slags forestilling’, har Joakim Ingversen travlt på DR.

Han har afsluttet endnu en sæson af quizprogrammet ’Alle mod 1’ og er for tiden aktuel i et andet quiz-program ’Hvem var det nu vi var’, hvor fire kendte udfordrer hinanden på viden i forskellige tema-runder.