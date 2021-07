I chatollet i den blå og røde stue flankerer to cognacglas en kongeblå Mercedes-Benz 350 – i modelbil-størrelse. En samling cd'er stablet ved siden af et musikanlæg fra 00erne afslører, at beboerne hører både Bob Dylan og Shu-bi-dua.

På flyglet står familiebillederne side om side, og i børneværelset, mellem bunker af Lego-klodser og legetøj, minder en broderet pude i den stormønstrede sofa om, at prins Joachim og prinsesse Marie blev gift 24. maj 2008.

Vi er på Schackenborg – slottet, der indtil for syv år siden var privatbolig for prins Joachim og hans familie.

Hidtil har man kun kunnet se slottet på behørig afstand. Gennem den velkendte smedejernsport har nysgerrige kunnet kigge ind – og måske få et glimt af en af de kongelige.

Schackenborg Slot i Møgeltønder. Mens prinsefamilien boede på slottet, kunne nysgerrige ikke komme tættere på end porten. Nu kan de komme helt ind på slottet. Foto Bax Lindhardt Foto: Bax Lindhardt Vis mere Schackenborg Slot i Møgeltønder. Mens prinsefamilien boede på slottet, kunne nysgerrige ikke komme tættere på end porten. Nu kan de komme helt ind på slottet. Foto Bax Lindhardt Foto: Bax Lindhardt

Nu bliver det lettere at komme helt tæt på.

Den 11. juni åbnede slotsparken og slottet for offentligheden, og selvom Joachim i 2014 solgte sit slot til en fond, står stuerne stadig, som om han lige har forladt dem – og det har han måske også.

»Der er en chance for at se en kongelig, når man besøger Schackenborg,« siger Trine Jepsen, der siden 2019 har været direktør for Schackenborg Fonden.

»I den tid jeg har været her, har prinsefamilien boet her seks til syv gange,« siger hun.

Trine Jepsen blev i august 2019 direktør for Schackenborg Fonden. I dag er det hende, der driver slottet i Møgeltønder. Foto Bax Lindhardt. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Trine Jepsen blev i august 2019 direktør for Schackenborg Fonden. I dag er det hende, der driver slottet i Møgeltønder. Foto Bax Lindhardt. Foto: Bax Lindhardt

For selvom den kongelige familie midlertidig er flyttet til Paris – og ellers bor fast i København – er Schackenborg stadig deres andet hjem. Den ene af slottets tre hvide fløje er indrettet af dem og står aflåst og altid klar til at tage imod royalt besøg.

Allerede som ni-årig fik Joachim overdraget Schackenborg. Efter han var blevet uddannet landmand, flyttede han i 1993 ind, drev slottet og boede i Møgeltønder i 21 år.

Som ni-årig fik prins Joachim Schackenborg Slot. Her er han og den kongelige familie sammen med lensgreve Hans Schack og lensgrevinde Karin i 1978. Foto Willy Lund. Foto: Willy Lund Vis mere Som ni-årig fik prins Joachim Schackenborg Slot. Her er han og den kongelige familie sammen med lensgreve Hans Schack og lensgrevinde Karin i 1978. Foto Willy Lund. Foto: Willy Lund

Først sammen med grevinde Alexandra, prins Nikolai og prins Felix. Siden med prinsesse Marie, prinsesse Athena og prins Henrik.

Det kan virke som en ualmindelig god forretning, at prinsen samtidig med, at han i 2014 indkasserede 100 millioner kroner for slottet, stadig bor på Schackenbrg, når han og familien er i landet.

Prins Joachim og prinsesse Marie blev gift på Schackenborg. Foto SCANPIX DENMARK /Steen Brogaard Foto: Steen Brogaard Vis mere Prins Joachim og prinsesse Marie blev gift på Schackenborg. Foto SCANPIX DENMARK /Steen Brogaard Foto: Steen Brogaard

Men Trine Jepsen forsikrer, at aftalen ikke kun er til prinsefamiliens fordel.

»Når man siger Schackenborg, tænker man på prinseparret og familien. Man kan mærke, at de elsker at komme her, og det glæder både mig og de ansatte. Dét er guld værd for os, at de fortsat er en del af vores fortælling,« siger hun.

Og guld er der brug for. I dag er Schackenborg en forretning, der skal tjene penge på landbruget, på besøgende til slottet og på gæster til Slotskroen, som Fonden nu overtager driften af.

»Der skal mange penge til at vedligeholde herlighederne. Indenfor de næste tre til fire år tror vi på sorte tal på bundlinjen, men inden da er der et udviklingsarbejde – og udvikling koster penge,« siger Trine Jepsen.

Slotskroen i Møgeltønder er blevet overtaget af Schackenborg Slot og er ved at blive sat i stand. 1. juli skal den være klar til gæster. Foto Bax Lindhardt. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Slotskroen i Møgeltønder er blevet overtaget af Schackenborg Slot og er ved at blive sat i stand. 1. juli skal den være klar til gæster. Foto Bax Lindhardt. Foto: Bax Lindhardt

Da B.T. først i juni er på besøg, myldrer det med håndværkere både udenfor og inde på Slotskroen. Selvom der er under en måned til åbningen 1. juli, står kun de nøgne ydermure tilbage.

Alligevel sidder Trine Jepsen helt roligt i stolen. Hun har en baggrund som popstjerne og musicalsanger og har blandt andet trukket på sine erfaringer fra scenelivet, siden hun forrige år blev ansat til at åbne Schackenborg for offentligheden.

Trine Jepsen i den røde og blå stue, hvor også grevinde Alexandra i sin tid blev fotograferet. Foto Bax Lindhardt. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Trine Jepsen i den røde og blå stue, hvor også grevinde Alexandra i sin tid blev fotograferet. Foto Bax Lindhardt. Foto: Bax Lindhardt

»Ligesom med forestillinger ved man aldrig, om man er helt klar, men premieredatoen kommer uanset. Nogle gange bliver man nødt til at lægge fra land og færdiggøre de sidste ting, mens man er i drift.«

»Jeg er på nogen måder perfektionistisk, men er også skruet sådan sammen, at jeg ikke tænker tingene ihjel. Vi kunne godt skyde åbningen en uge, men da ville der stadig være et søm, som jeg ikke var helt sikker på hang det rigtige sted – og det er ikke dét, der er afgørende.«

Grevinde Alexandra, dengang det var hende, der slængede sig i sofaerne på Schackenborg Slot. Foto Claus Bjørn Larsen. Foto: CLAUS BJØRN LARSEN Vis mere Grevinde Alexandra, dengang det var hende, der slængede sig i sofaerne på Schackenborg Slot. Foto Claus Bjørn Larsen. Foto: CLAUS BJØRN LARSEN

Hun hilser på Lasse, den landbrugsansvarlige, der netop er blevet ansat. Lidt senere er det turguiden, Peter, der kommer forbi, og køkkenchefen, Peter. Der er nye navne at lære hele tiden.

»Da jeg begyndte, var vi fire-fem mennesker – om lidt er vi det femdobbelte. Det sker på under et halvt år. Jeg elsker mit job, men alle, der har prøvet at femdoble en organisation, ved, at det ikke er noget, man bare lige gør med et snuptag.«

Da Joachim drev slottet, var landbruget kerneforretningen. Da Trine Jepsen for to år siden blev direktør og flyttede ind i portnerboligen, var planen at åbne stedet for offentligheden ved at lave udstillinger og koncerter.

Men så kom muligheden for også at drive Slotskroen, der er slottets nærmeste nabo.

Prins Joachim, dengang det stadig var ham, der drev Slotskroen. Her er han sammen med holdet, der stod for den daglige drift i 2001: Prins Joachim, Kirsten Brøchner, Dorthe Christensen og Søren Christensen. Foto Thomas Sjørup. Foto: THOMAS SJØRUP Vis mere Prins Joachim, dengang det stadig var ham, der drev Slotskroen. Her er han sammen med holdet, der stod for den daglige drift i 2001: Prins Joachim, Kirsten Brøchner, Dorthe Christensen og Søren Christensen. Foto Thomas Sjørup. Foto: THOMAS SJØRUP

Allerede i 2004 solgte Joachim dele af kroen til sin ven mangemilliardæren Hans Michael Jebsen. Siden har kroen været forpagtet ud, indtil sidste år, hvor den kom ud med et historisk dårligt regnskab. Men Trine Jepsen så muligheder i stedet.

Også Schackenborg Fondens bestyrelse, der består af Søren Dalsgaard Stier fra Ecco Holding, Per Have fra Danfoss-familiens fond og Lars Liebst, der tidligere var direktør i Tivoli, kunne se potentiale i kroen.

Så fra 1. juli skal Trine Jepsen prøve kræfter med madstedet, der ligesom slottet bliver markedsføret som en 'kongelig oplevelse'.

»Jeg er royalist, og jeg har enorm respekt for Kongehuset og det arbejde, de varetager. Det er godt i forhold til at udvikle det her sted. Men jeg udfordrer rammerne i en grad, så oldfruen nogle gange kigger på mig med et blik, der siger: 'Er du sikker på, at det her er en god idé'.«

I dag er slottet og parken åbent for alle. Foto Bax Lindhardt. Foto: Bax Lindhardt Vis mere I dag er slottet og parken åbent for alle. Foto Bax Lindhardt. Foto: Bax Lindhardt

Fremover skal Schackenborg drive landbrug og en kro og holde koncerter, vise ballet og udstillinger, som man normalt ikke forbinder med et kongeligt slot.

Og så skal der være mulighed for at møde en royal.

Så når Verdensballetten 16. juli optræder i slotsparken, er de kongelige på gæstelisten. Det er de også i august, når den offentlige åbning af både Herskabsstalden, Slotskroen og den første klassiske musikfestival på stedet skal fejres.

Trine Jepsen bliver ekstra glad, hvis de dukker op.