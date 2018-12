Efter Ben Affleck, Marc Anthony og P. Diddy: Superstjernen fandt sig selv, før hun fandt sin nuværende kæreste, baseballstjernen A-Rod – Madonnas eks.

Efter tre skilsmisser og en stribe kuldsejlede affærer fandt den biografaktuelle amerikanske superstjerne Jennifer Lopez opskriften på den ægte og holdbare kærlighed: Elsk dig selv.

»Jeg vidste ikke, hvad jeg ville. Jeg arbejdede i døgndrift og gik fra det ene forhold til det næste. Og det var først, da jeg stoppede op og tog mig tid til at være alene, at jeg for alvor opdagede, hvem jeg er.«

Sådan fortæller Jennifer Lopez i et nyt interview med bladet People Magazine. Og hun understreger, at hun selvfølgelig ikke var helt alene.

'Second Act' har dansk premiere 17. januar 2019. Jennifer Lopez spiller den helt almindelige kvinde, der rammer jackpot – både i kærlighed og på jobbet. Foto: PR Vis mere 'Second Act' har dansk premiere 17. januar 2019. Jennifer Lopez spiller den helt almindelige kvinde, der rammer jackpot – både i kærlighed og på jobbet. Foto: PR

Sammen med sin tredje ægtemand, latin-superstjernen Marc Anthony, har JLo nemlig tvillingerne Emme og Max, der netop er fyldt 10 år. Og ifølge Jennifer Lopez var det børnene, der for alvor lærte deres mor at slappe af og nyde sit eget selskab – uden en mand ved sin side.

17. januar dukker Jennifer Lopez op i den romantiske komedie 'Second Act'.

Endnu en gang spiller Lopez den helt almindelige amerikanske kvinde, der ad sære omveje rammer den romantiske jackpot og scorer det helt fede job.

Jennifer Lopez and Alex Rodriguez arrive for the 2018 Met Gala on May 7, 2018, at the Metropolitan Museum of Art in New York. The Gala raises money for the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute. The Gala's 2018 theme is âÄ?Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination.? Hector RETAMAL / AFP Foto: Hector RETAMAL Vis mere Jennifer Lopez and Alex Rodriguez arrive for the 2018 Met Gala on May 7, 2018, at the Metropolitan Museum of Art in New York. The Gala raises money for the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute. The Gala's 2018 theme is âÄ?Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination.? Hector RETAMAL / AFP Foto: Hector RETAMAL

Det er en historie, vi har hørt før (bl.a. i JLo-film som 'The Wedding Planner' og 'Maid in Manhattan'). Det er rolle, Jennifer Lopez aldrig bliver træt af. Og det er ifølge sociologiprofessor Kenzie Thompson en historie, Jennifer Lopez bør blive ved med at fortælle.

»Lopez er vant til at blive undervurderet. Men ingen kvindelig amerikansk stjerne med spansktalende baggrund har haft større indflydelse end Jennifer Lopez. Hun har en enorm positiv afsmitning på sine fans. Og netop fordi Jennifer Lopez ofte bliver undervurderet, kan hun blive ved med at overraske,« siger Kenzie Thompson til radiostationen NPR.

Siden gennembrudsfilmen, 'Selena' fra 1997, og albummet 'On the 6' fra 1999 har Jennifer Lopez fået alle sine vildeste drømme opfyldt.

Jennifer Lopez scorede over en halv milliard kroner på sit faste Las Vegas-engagement 'All I Have' fra 2016 til 2018. Foto: MARIO ANZUONI - Reuters Vis mere Jennifer Lopez scorede over en halv milliard kroner på sit faste Las Vegas-engagement 'All I Have' fra 2016 til 2018. Foto: MARIO ANZUONI - Reuters

Hendes film har ifølge finansbladet Forbes Magazine indtjent over 20 milliarder kroner. Hun har solgt over 80 millioner album. Og i 2012 toppede hun Forbes' årlige liste over 'verdens mest indflydelsesrige kendisser'.

Men trods den overvældende succes, der også inkluderer jobbet som dommer i tv-konkurrencen 'American Idol' og som producer bag en stribe succesfilm, er Jennifer Lopez til tider plaget af manglende selvtillid.

»Jeg har det bedre med mig selv og min familie end nogensinde. Men jeg må indrømme, at kritikken stadig svider. Igennem hele min karriere har jeg jævnligt fået at vide, at jeg ikke kan synge, at jeg ikke er rigtig skuespiller, og at jeg slet ikke er så god til at danse, som mange siger.«

Ét styk legendarisk JLo-outfit fra år 2000. Foto: VINCE BUCCI - EPA Vis mere Ét styk legendarisk JLo-outfit fra år 2000. Foto: VINCE BUCCI - EPA

Sådan siger Jennifer Lopez i et helt nyt interview med USAs største radiokanal, NPR.

I interviewet med NPR indrømmer Lopez også, at hun flere gange har overvejet blot at droppe showbiz og i stedet koncentrere sig om familien og vennerne.

Men her var det også de år, hun efter sin tredje skilsmisse brugte som singlepige, der gav den nødvendige selvtillid.

»Mange siger, at mange af mine film er for romantiske. Men på mange måder fortæller 'Second Act' også min egen historie. For en latina-pige fra The Bronx (en del af New York City, red.) var det ofte svært at blive taget alvorligt. Jeg startede uden nogen fin uddannelse eller fine anbefalinger. Men jeg elsker at danse og synge. Lige siden jeg var fem år, drømte jeg om alle de ting, jeg ville opnå i mit liv. Og i dag kan jeg slet ikke fatte, hvor fantastisk mit liv er,« siger Jennifer Lopez til NPR.

I den nye film, 'Second Act', spiller JLo sammen med bl.a. eks-scientologymedlem Leah Remini. Foto: MARIO ANZUONI - Reuters Vis mere I den nye film, 'Second Act', spiller JLo sammen med bl.a. eks-scientologymedlem Leah Remini. Foto: MARIO ANZUONI - Reuters

Før han mødte Jennifer Lopez, havde stjernens nuværende kæreste, Alexander Rodriguez, datet andre kendte kvinder som Madonna, Demi Moore, Kate Hudson og Cameron Diaz. Fra et tidligere ægteskab har Alexander Rodriguez – eller, som pressen kalder ham, 'A-Rod' – to børn på 10 og 14 år.

Og ifølge Jennifer Lopez kommer børnene godt ud af det med hinanden. Og selv om hun og eks-baseballstjernen, der nu tjener en formue som sportskommentator, regner med at blive gift, har de angiveligt ikke travlt.

»Vi elsker hinanden, og vi elsker vores liv sammen (parret bor i Los Angeles, red.). Og når tiden er moden, så ved vi det,« siger JLo til People Magazine.