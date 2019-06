2019 bliver året, hvor der for første gang vil være to dansere af samme køn, der danner par i 'Vild med dans'.

Sidste år var debatten om et par af samme køn dog allerede i gang, for Jimmy Jørgensen blev valgt fra som danser – netop fordi han ville danse med en mand.

»Jeg tror, de har tænkt sig lidt om siden,« siger han til B.T.

Sangeren fortæller, at han sagde nej til at medvirke i programmet nogle gange, men da han først fik tanken om, at han kunne danse med en mand, så var han klar.

»Jeg synes, det er interessant at gøre op med den normale forestilling om et dansepar. 'Hvem skulle være mand, og hvem skulle være kvinde?'«

Sådan siger Jørgensen om, hvorfor han insisterede på at danse med en mand. Ekstra Bladet bragte historien om Jørgensen, der blev vraget fra 'Vild med dans' sidste år.

'Vild med dans'-parret, som skal være det første par med to deltagere af samme køn, består af skuespilleren Jakob Fauerby og den garvede danser Silas Holst.

Jakob Fauerby er gift med en mand, og det, siger underholdningsdirektør fra TV2 Thomas Richardt Strøbech, er grunden til, at netop han får lov til at danse med en mand i programmet.

»Jeg må ærligt indrømme, jeg forstod faktisk ikke Jimmy Jørgensens projekt,« siger han.

Strøbech påpeger, at der ved Rainbow Awards, som blev afholdt af TV2 og TV2 Zulu, blev sat fokus på, at 49 procent af LGBT-folk har betænkeligheder ved at holde i hånd ude i offentligheden.

»Jeg var nervøs for, at folk ville tro, at det alene var for at skabe opmærksomhed (hvis Jimmy Jørgensen dansede med en mand, red.). Når det er en person, som netop kan være én af de 49 procent, så er der en anden dybde i det. Der må også gerne være dybde i 'Vild med dans'.«

Jimmy Jørgensen understreger, at han er glad for, at Fauerby skal danse med Silas Holst. Også i den konstellation, synes han, det er en sjov idé. Han havde dog gerne været med til et opgør med den 'konservative danseverden'.

»Jeg ville have taget det meget seriøst. Hvis jeg skulle gøre det, så skulle det gøres ordentligt.«

Igen i år har Jimmy Jørgensen fået tilbuddet om at danse med en kvinde. Det takkede han nej til, men er stadig klar, hvis han må danse med en mand, siger han til B.T.