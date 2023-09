Den legendariske amerikanske sanger Jimmy Buffett er død.

Han blev 76 år og 'gik fredfyldt bort natten til 1. september, omringet af sin familie, venner, musik og hunde'.

Det skrives i en officiel melding på Jimmy Buffetts hjemmeside, hvor det ikke fremgår, hvad han døde af.

'Han levede sit liv som en sang lige til det sidste åndedrag og vil blive umådeligt savnet af så mange'.

Jimmy Buffett og Coral Reefer Band optrådte her i december 2021. Mange af countrysangerens sange og erhvervseventyr havde et tropisk tema. Foto: Mpi04/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Jimmy Buffett og Coral Reefer Band optrådte her i december 2021. Mange af countrysangerens sange og erhvervseventyr havde et tropisk tema. Foto: Mpi04/AP/Ritzau Scanpix

Jimmy Buffett havde en succesfuld og lukrativ karriere som musiker og sangskriver over 50 år.

Han blev kendt for sin countryinspirerede, tropiske og humoristiske popmusik, hvor særligt hittet 'Margaritaville' med bandet Coral Reefer Band sikrede ham anerkendelse.

Derudover fik han også succes som romanforfatter og erhvervsmand, og i 2016 blev han anslået til at være god for over 500 millioner dollar.

Jimmy Buffett efterlader sig sin anden kone Jane Slagsvol og deres tre børn, døtrene Sarah og Savannah, samt sønnen Cameron.