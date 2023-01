Lyt til artiklen

Tv-vært Ulla Essendrop og sportskommentator Jimmy Bøjgaard er blevet enige om værdien på deres fælles hus. 8.235.032 kroner.

Nu har Jimmy Bøjgaard valgt at købe sin eks ud af parrets tidligere fælles hjem i Dragør. Og det er ikke en lille slat penge, han skal af med.

Det skriver Se og Hør.

Ifølge mediet, der har fået nye data fra Tinglysningen, har sportskommentatoren smidt hele 4.117.516 kroner for at købe DR-værten ud. Heraf er 1,5 millioner et kontant beløb, hvorved de resterende 2,6 millioner kroner er en overtagelse af gæld.

I efteråret kom chokmeldingen fra parret om, at de var gået hver til sit, og her bekræftede Jimmy Bøjgaard, at det var sket fredeligt.

»Vi har i fred og fordragelighed besluttet at fortsætte vores parløb som venner,« lød det.

Ulla Essendrop og Jimmy Bøjgaard nåede at danne par i ti år og har sammen sønnen Theodor på fem år.

Dengang fortalte Ulla Essendrop, at parret ville fortsætte med at være fælles om deres søns liv og opvækst.