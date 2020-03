Jim Lyngvild lægger ingen fingre imellem, når han skal forklare, hvordan han har det med, at hans virksomhed er lukket midlertidigt ned.

Hans firma Raunsborg, som producerer skønheds- og plejeprodukter samt håndhygiejne-produkter, har i disse dage lukket produktionen ned, og det er der en helt særlig grund til, lyder det fra Lyngvild selv.

»Vi deler produktion med Kiilto, som laver håndsprit, og derfor er vi allesammen gået hjem,« fortæller iværksætteren, som fortsætter.

»Jeg synes, det er så rigtigt, at vi er gået hjem, for det er virkelig vigtigt, at sundhedssektoren kan få deres sprit i disse dage.«

Han fortæller, at politiet holder ekstra øje med Kiilto, fordi deres produkter er eftertragtede, og man vil helgardere sig, at de ikke bliver stjålet af kriminelle.

Desuden vil man sikre sig, at dem, der arbejder på mærket Raunsborg, ikke risikerer at smitte nogle af de folk, der er nødvendige for at lave Kiiltos livsvigtige produkter. Nogle produkter, der prioriteres over dem, Raunsborg laver.

»Det er de samme folk i produktionen, som laver Kiiltos håndsprit, der normalt laver vores produkter, og derfor er det klart, at de bare skal bruge deres energi på at lave mere håndsprit,« siger Jim Lyngvild.

Han mener, at det vil have en økonomisk konsekvens på hans firma, men han tager det meget roligt. Først og fremmest handler det om de menneskeliv, der er på spil, nu hvor verden er blevet ramt af en pandemi.

»Vi skal stå skulder ved skulder. Eller rettere: Vi skal stå skulder ved skulder med mere end meters mellemrum,« lyder det fra Lyngvild med et grin.

Han siger, at han slet ikke er nervøs på egne vegne, men at han alligevel er påvirket af virussen, der hærger i Danmark og resten af verden.

»Jeg er fløjtende ligeglad med mig selv, men jeg er nervøs for dem, der er svage, der er ramt eller kan risikere at blive det,« lyder det, inden han uddyber:

»Jeg er også nervøs for, om jeg bliver smittet uden at vide det, og så får smittet nogle andre med sygdommen.«

Han fortæller, at de hos Raunsborg har været hjemme siden onsdag og lige nu arbejder derfra.

De ansattes opgaver består i at få forsynet de 350 Matas-butikker, som der er rundt i Danmark, med nye produkter, som de har opbevaret på lagre.

Derudover servicerer de i de her dage Norge, som også har brug for creme og håndsæbe. Jim Lyngvild fortæller i øvrigt, at det var hos et norsk medie, at han først så, at hans virksomheds produktion fiki ekstra beskyttelse af politiet.

»Jeg læste om det på NRK, for derovre har vi 170 butikker, vi leverer til,« fortæller han.

Han synes, det er skræmmende, at folk vælger at stjæle håndsprit fra hospitaler og andre steder, hvor spritten gør en stor forskel. Alligevel er han glad for at se, at danskerne står sammen.

»Jeg tror, vi har toppet med det der hamstring, og jeg vil også sige, at jeg er faktisk helt stolt af at være dansker, for jeg synes, at folk er gode til at stå sammen, nu hvor det gælder.«

Nu bliver der set mod fremtiden, og Jim Lyngvild slår fast, at når så mange hænder sprittes helt tørre, kommer der også et tidspunkt til at være en efterspørgsel efter især håndcreme.

Men først og fremmest skal sundhedssektoren tilgodeses, fastslår han.