Han har den seneste måned befundet sig midt i en strid, iskold og omskiftelig arktisk storm. Men nu har piben fået en helt anden lyd.

»Jeg har været fuldstændig badet i kærlighed. Det er virkelig overvældende, og det er med stort vemod, at jeg tager hjem,« siger kunstner og designer Jim Lyngvild.

Det er nemlig ikke kun i DR-serien 'Borgen', at dramaet mellem Danmark og Grønland er tilspidset.

Da Jim Lyngvild for nylig offentliggjorde sin kommende udstilling af den fotoserie, som han havde arbejdet på for Great Greenland, stod kritiske røster klar.

Et af Jim Lyngvilds fotos fra Grønlands udstillingen. Foto: Jim Lyngvild

Vrede røster, som ikke mente, at en hvid mand skulle portrættere den grønlandske kultur eller belære grønlænderne om deres tro.

»Kun af nogle få, men det er til gengæld meget tydeligt, at de, som står bag kritikken, er meget politisk korrekte og krænkelses-parate,« sagde Jim Lyngvild dengang til B.T. om koret af kritikere, som han – forgæves – forsøgte at gå i dialog med.

»Men det, man bare meget lidt forstår ved mig, det er, at jo mere du truer mig, jo mindre held får du med din mission. Med mig virker det stik modsat,« tilføjede Jim Lyngvild, som stod fast på sit projekt og på udstillingen.

Torsdag i sidste uge ankom Jim Lyngvild således til den lille vestgrønlandske by Ilulissat, hvor hans udstilling skulle åbne søndag. Men landede i et nyt stormvejr.

For mens han befandt sig i flyet på vej til Grønland, var den daglige leder af byens museum blev fyret. Med øjeblikkelig varsel.

»Jeg tror, at jeg er blevet fyret, fordi jeg har lavet en udstilling, som gav for meget debat, og som nogen måske mener har været negativ for kommunen,« udtalte daglig leder Mads Mitchell til KNR og beskrev efterfølgende i 'Det vi taler om' det fuldstændig groteske forløb forud for fyringen.

I protest mod fyringen valgte Jim Lyngvild derfor fredag at trække udstillingen fra museet.

I stedet tilbød byens kulturhus at lægge lokaler og vægge til hans udstilling. Som altså åbnede søndag som planlagt. Og gik over al forventning.

»Det har været en kæmpe kæmpe oplevelse. Hele kulturhuset var proppet, og borgmesteren holdt en smuk og hjertelig tale,« fortæller en glad Jim Lyngvild og fortsætter:

»Ting ændrer sig ofte, når de har med mig at gøre. Det kan godt være, at der springer nogle bomber, men det ender altid med, at der vokser en ny blomstermark op der, hvor de er sprunget. Også i dette tilfælde.«

For nu har direktøren for sammenslutningen af grønlandske museer spurgt, om han efterfølgende måtte overtage udstillingen, så den kunne komme rundt i hele Grønland.

Og derudover har Nuuks borgmester inviteret den til museet i den grønlandske hovedstad, hvor Jim Lyngvild ved samme lejlighed skal holde workshop og give foredrag.

»Så den har fået sit helt eget liv,« siger han om udstillingen.

Men den har også ført en debat med sig, som Jim Lyngvild føler er blevet vel modtaget.

»Det, jeg har kunnet mærke, er, at de fleste grønlændere er enormt trætte af at høre på de ti mennesker, der er sure over en Eskimo-is eller en Hans Egede-statue.«

»For de fleste grønlændere er ikke særlig krænkede. Og de gider ikke høre på de få, der sidder og er ekstreme. Det har denne debat måske prikket hul på.«

»Så jeg tror, at de føler, at der er kommet noget godt og frugtbart ud af, at jeg har stået fast, at jeg ikke har bøjet mig,« siger Jim Lyngvild, som da heller ikke har hørt fra de kritiske røster under sit besøg. Men tværtimod er blevet taget imod med åbne arme.

»Jeg har aldrig taget så mange selfies. Folk har smidt deres biler ind til siden og er fløjet ud af bilen for at kramme mig. Det er virkelig overvældende.«

