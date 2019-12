Det var en overrasket Jim Lyngvild, der mandag kunne åbne hoveddøren og se, at et postbud stod klar for personligt at levere et yderst specielt julekort.

Postkortet viste sig nemlig at være sendt direkte fra kongehuset.

Og det er første gang, at Jim Lyngvild, der er kendt for at være en af kongehusets største fans, er en af de få udvalgte, som får en julehilsen fra kongehuset.

»Det er simpelthen årets bedste julegave. Den første og den bedste,« siger den glade 40-årige designer og multikunster.

Jim Lyngvild med sit julekort fra kongehuset. Foto: Privat Vis mere Jim Lyngvild med sit julekort fra kongehuset. Foto: Privat

»Det var bestemt ikke noget, jeg havde regnet med,« fortsætter han.

Jim Lyngvild har da også haft et travlt år, når det kommer til kongehuset.

Ud over at have skrevet bogen 'Danmarks konger og dronninger' har han haft tid til at lave en buste af dronning Margrethe, som hun skal have overrakt i forbindelse med sin 80-års fødselsdag næste år.

»Jeg tror, det gælder om at arbejde hårdt og være en god og kærlig dreng,« siger Jim Lyngvild til spørgsmålet om, hvordan han har formået at blive en af de udvalgte få.

Jim Lyngvild har delt et billede af postkortet på Instagram, hvor han smilende viser, at postkortets forside består af et fotografi af Dronningens private julepynt.

Julepynten står i vindueskarmen med udsigt til Amalienborg Slotsplads.

»Det er meget, meget rørende, at det er majestætens egne nisser. Det siger meget om, hvor kreativ og personlig hun er,« siger Jim Lyngvild.

Han afviser at fortælle, hvad der står i postkortet, samt hvordan det er signeret.