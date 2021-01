'Min familie på min mors side har slået hånden af mig', skriver Jim Lyngvild onsdag i et Facebook-opslag.

Til sommer holder hans mors side af familien stor familiefest med omkring 60 inviterede. Alle er inviteret undtagen Jim Lyngvild og hans mor, skriver han videre.

Da B.T. har den kendte designer i telefonen, fortæller han, at det skyldes, at han i 2016 udgav selvbiografien 'Møgunge', hvor han ærligt blandt andet skriver om sit forhold til sin afdøde mormor.

»Jeg var et meget skrækkeligt og krævende barn. Min mormor havde 14 børnebørn, og min storesøster, som var den første, forgudede hun, men mig forgudede hun bestemt ikke – og det forstår jeg egentlig godt,« fortæller Jim Lyngvild til B.T.

Jim Lyngvild Foto: Søren Bidstrup Vis mere Jim Lyngvild Foto: Søren Bidstrup

Han spurgte forleden sin fætter, om den manglende invitation til familiefesten vitterligt skyldtes, det han havde skrevet om sin mormor, og da fætteren bekræftede, kunne han på en måde ånde lettet op.

»Man går jo og tumler oppe i hovedet – er det mig, der er noget galt med? Hvis det var fordi, de syntes, at jeg var blevet et arrogant røvhul, var jeg blevet ked af det, for det synes jeg jo ikke selv, men jeg kan godt acceptere, at de ikke snakker med mig på grund af min holdning til min mormor.«

Han tilføjer:

»Så vil jeg helst slet ikke med. Det er jo ikke hyggeligt at komme til en fest, hvor ingen gider snakke med en.«

Jim Lyngvild forklarer, at han har valgt at dele sin familieproblemer med sine Facebook-følgere for at få tankerne ud af hovedet, og han kan se i kommentarsporet, at han ikke er alene.

»Vi har den her idé om, at en familie skal være idyl, og vi skal alle elske hinanden, men der er problemer i alle familier. Så er det rart at få svesken på disken.«

Har du valgt nogle familiemedlemmer fra?

Jim Lyngvild siger, at han ikke er ked af sin families reaktion, men blot undrer sig over den. I stedet har han valgt sin egen familie.

»Jeg har fundet ud af, at man skaber selv sin familie: Jeg har mine søskende og min mor, som jeg elsker meget højt, og så jeg har venner omkring mig, som jeg anser som familie. De betyder mere for mig end en moster, der ikke gider snakke med mig.«

Han er ligeglad med, om hans mors side af familien reagerer på Facebook-opslaget.

»De har dømt mig ude, og det er fint med mig. Jeg blev kaldt 'Bimmer' som barn, og en fætter skrev til mig, at han savnede 'Bimmer' og ikke vidste, hvem Jim Lyngvild var. Jeg savner ikke 'Bimmer', han var et ulykkeligt barn – jeg er til gengæld glad for Jim Lyngvild.«

Se Jim Lyngvilds Facebook-opslag her: