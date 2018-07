Selvom Jim Lyngvild var 18-19 år, da han ifølge eget udsagn fik sit første kærlighedskys, var han ikke mere end ni år, da han blev seksuelt aktiv. Det fortæller modemanden til Ekstra Bladet.

»De var nogle år ældre. Nogle, jeg mødte på fritidshjemmet. Jeg har altid været en udspekuleret rad, som har vidst, hvad jeg ville. Så jeg har kunnet lokke folk til at gøre, hvad jeg ville have ud af det,« siger Jim Lyngvild til Ekstra Bladet.

Da Jim Lyngvild bliver spurgt ind til, hvad han mener med ’seksuelt aktivt’, og om han mener penetration, er svaret: »Hele lortet«.

»Alle drenge ved, at det kilder så dejligt i tissemanden. Og det var instinktivt, jeg reagerede på og prøvede det af,« siger Jim Lyngvild til Ekstra Bladet.

Jim Lyngvild benægter, at han er blevet misbrugt seksuelt. Foto: Nils Meilvang Vis mere Jim Lyngvild benægter, at han er blevet misbrugt seksuelt. Foto: Nils Meilvang

Den 39-årige modeekspert og debattør har selv delt artiklen om sin seksuelle debet, der er på forsiden af dagbladet.

Her spørger en af hans følgere, hvorvidt det var frivilligt, at han mistede sin mødom som niårig. Jim Lyngvild svarer, at det var det 100 procent, og at han tror, han selv lokkede.