Kendislægen Vibeke Manniche er så træt af at modtage hadefulde beskeder på nettet, at hun nu har truet med at hænge de ansvarlige ud ved navn, hvis ikke de undskylder inden fem dage.

Men spørger man designer, iværksætter og debattør Jim Lyngvild, der også selv kender til at modtage hadefulde beskeder, så bør Manniche lige trække vejret.

»Hun skulle måske starte med at kigge lidt indad og finde ud af, om det er en opbyggelig måde at få helet sit sår på. For hvis hun går ud på den måde, så kommer der først debat,« siger Jim Lyngvild.

Han ved om nogen, hvordan det er at være genstand for debat i det offentlige rum og modtage meget ubehagelige beskeder fra fremmede i indbakken. Og han har også selv stået i situationer, hvor han har delt folks beskeder og hængt afsenderen ud ved navn.

Er det i orden, hvis Vibeke Manniche offentliggører navnene på dem, der har sendt hende hadefulde beskeder?

»Jeg har da gjort det, og det er mest, hvis det har været injurierende. Hvis folk skriver: 'Jeg putter dit hoved ned i en blender og slår dig ihjel' ... Det melder man til politiet, men nogle er også direkte morsomme, så det bliver man nødt til at dele med hele verden, fordi det tangerer stand up,« forklarer Jim Lyngvild.

Den 40-årige mediepersonlighed mener dog også, at man må finde sig i at få nogle tæsk af og til.

»Det er den risiko, man tager, når man stikker næsen frem i dag,« siger Jim Lyngvild.

Han oplever selv, at han får mange hadefulde beskeder, når han ytrer sig vredt eller langer ud efter folk.

Vibeke Manniche, forfatter og læge. Foto: Erik Refner Vis mere Vibeke Manniche, forfatter og læge. Foto: Erik Refner

»Når jeg ikke skælder ud og er en idiot, så får jeg ikke beskeder, men hvis jeg er en idiot, så får jeg dem, men så kan jeg heller ikke klynke bagefter. Jeg kan ikke tude over det,« siger Jim Lyngvild.

Selvom han til dels godt kan forstå Vibeke Manniches frustration over ubehagelige beskeder, så mener han, hun burde fokusere på indholdet af beskederne i stedet for folks navne.

»Jeg vil hellere have, at hun lægger beskederne frem og siger, hvad hun ikke bryder sig om. Du behøver ikke nævne navne, men uddan os i stedet for at true. Der kommer aldrig noget godt ud af trusler,« siger Jim Lyngvild.

Vibeke Manniche har i forbindelse med sin trussel om at offentliggøre folks navne også opfordret til, at man indførte et netpoliti, der kan straffe folk, der skriver hadefulde beskeder.

»Hadefulde beskeder på nettet er en trussel mod demokratiet, og mange afholder sig fra at deltage i debatten, fordi de er bange for at få den slags beskeder. Det skal stoppes nu,« har Vibeke Manniche sagt til B.T.

Og her giver Jim Lyngvild kendislægen ret. Han mener også, det på nuværende tidspunkt er for svært og omstændigt at gå efter folk, der går over stregen.

»Jeg er flere gange blevet kaldt nazist, racist og tilmed pædofil. Det hører under injurier, men det kræver et privat søgsmål, som koster min. 200.000 kroner,« siger Jim Lyngvild og tilføjer:

»Og hvis jeg vinder, får jeg et papir på, at jeg ikke er pædofil, men det ved folk jo godt. Det burde være nemmere at slå ned på de her ting.«