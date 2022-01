Jim Lyngvild er ikke imponeret over Mette Frederiksens nytårstale.

B.T. har bedt den kendte iværksætter vurdere statsministerens netop afholdte nytårstale, og det første han hæfter sig ved, er hendes fysiske fremtoning.

»Jeg synes, hun prøver at fremstå som en landsmoder. Normalt er hun meget skarp og alvorlig til pressemøderne, men her lægger hun ansigtet i engleblide folder.«

Han sammenligner talen med dronning Margrethes nytårstale. Hvor dronningens er live, er Mette Frederiksens optaget på forhånd.

»Jeg kan rigtig godt lide, at dronningen tør vise sine fejl, når hun snubler over et ord og med et forlegent smil, får os alle sammen til at slappe af. Det er der en varme i. Der er ingen varme i Mette,« forklarer han og tilføjer:

»Når man holder de to taler op imod hinanden, viser det, at dronningen er 100 procent ægte, mens Mette i stedet bare vil være i super kontrol. Det er ærgerligt, at man som politiker gerne vil fremstå topperfekt.«

På indholdssiden kalder Jim Lyngvild Mette Frederiksens tale for 'ekstrem politisk'.

»Man kan godt mærke, at der snart er valg. Der er mange af hendes politiske mærkesager som fx flygtninge. Hun taler direkte til flygtningekvinder, der skal i arbejde, hvor man tænker, 'jaja, men de ser jo ikke dine tale', hvorfor adresserer du dem direkte?.«

Han fortsætter:

»Dermed taler jo hun i stedet til danskerne. At vi skal stemme på hende, fordi hun vil have flygtningekvinder i arbejde.«

Jim Lyngvild synes, det er en 'typisk Mette Frederiksen tale'.

»Det var en masse pæne ord, men ikke en skid indhold. Alt det hun siger, er der jo ikke noget menneske på kloden, der kan sige 'ej, det er jeg ikke enig i'. Det er pænt og sødt og politisk korrekt.«

Han uddyber:

»Det hun fx siger med indvandrerkvinder, der skal ud og smøre madpakker. Det er jo ikke atomfysik. Det kunne man også have sagt for ti år siden. Der er ikke noget banebrydende nyt, der sætter tingene på spidsen.«

Jim Lyngvild hæfter sig også ved klima-temaet.

»Selvfølgelig skal vi alle sammen tænke os om og løfte i flok, men jeg gider ikke hele tiden gøres til klimasynder. Så når Mette siger det, så er det lidt 'jaja, nu siger du det igen',«

Dog er han ikke helt upåvirket af klimasnakken, da også dronning Margrethe kom ind på emnet i sin nytårstale, forklarer han.

»Når hun nu siger det som ekko af det dronningen sagde i går, så begynder jeg at tænke, 'okay hvad gør vi så?'. Det skal ikke bare være politisk blæversnak - der skal gøres noget ved det. Og vi skal kunne tjene penge på det, for det kan vi godt.«

Jim Lyngvild tilføjer:

»Jeg kan sagtens undvære statsministerens nytårstale. Jeg kan ikke undvære dronningens, men jeg kunne især godt undvære statsministerens tale i år. Den gav mig ikke noget.«

Se et klip fra talen øverst i artiklen.