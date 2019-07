Designer og iværksætter Jim Lyngvild er kendt som en glødende royalist.

Og nu har han taget sin kærlighed til det danske kongehus til helt nye højder.

Jim Lyngvild arbejder nemlig på at få produceret en buste i hele fire meters højde af dronning Margrethe.

»Egentlig laver jeg den, fordi jeg er royalist til fingerspidserne og elsker vores kongehus og synes, de gør det så fremragende. Vi har en dronning, der er den mest fantastiske repræsentant for det her land, så det startede som en hyldest til hende,« siger Jim Lyngvild.

Ud over at vise sin store kærlighed til kongehuset, så skal busten også være en del af en stor royal udstilling, Jim Lyngvild åbner næste år. Udstillingen er en fortælling om hele den danske kongeslægt fra Gorm den gamle og op til vores nuværende dronning Margrethe.

Den fire meter høje buste skal altså præsenteres i forbindelse med udstillingen, som også falder sammen med, at Dronningen næste år fylder 80 år.

»Jeg tænkte, hvordan viser man en passende respekt for vores nuværende monark. Og hvad kunne være mere passende end en fire meter stor statue?« siger Jim Lyngvild, der også kortvarigt overvejede at lave en rytterstatue.

Jim Lyngvild laver busten i 3D i samarbejde med den grafiske kunstner Joachim Jensen. Søndag delte Jim Lyngvild et smugkig af busten på sine sociale medier, og her var der stor begejstring at spore blandt hans følgere, der roser værket.

3D-tegningen af busten, som endnu ikke er produceret. Jim Lyngvild og Joachim Jensen har lavet den i fællesskab. Foto: Joachim Jensen Vis mere 3D-tegningen af busten, som endnu ikke er produceret. Jim Lyngvild og Joachim Jensen har lavet den i fællesskab. Foto: Joachim Jensen

Flere efterspørger også, om man selv kan købe en version – og det bliver der mulighed for, lover Jim Lyngvild.

Planen er nemlig, at der ud over versionen på fire meter også skal laves en mindre udgave af busten i glasfiber på bare 70 cm, så folk kan få den hjemme i stuen.

Han forventer, at den mindre udgave kommer til at koste omkring 1.500 kroner, og alle pengene går til velgørenhed.

Jim Lyngvild gør dog opmærksom på, at man ikke skal forvente en statue, der ligner dronning Margrethe, som vi ser hende i dag.

Busten af dronning Margrethe set fra siden. Foto: Joachim Jensen Vis mere Busten af dronning Margrethe set fra siden. Foto: Joachim Jensen

»Mange vil sige, den ikke ligner den nuværende dronning Margrethe, men det er heller ikke meningen. Alle har deres yndlings Margrethe, så jeg prøver at ramme flere udgaver af Dronningen i busten. Både den 30-årige, den 60-årige og den 80-årige,« forklarer Jim Lyngvild og tilføjer:

»Hun har ikke så fyldige læber i dag, som hun har på busten, hun har fyldigere hår og der er forskellige elementer, der ikke tidsmæssigt passer sammen. Men når det er sat sammen, bliver det en Margrethe-helhed.«

Ud over den første version arbejder Jim Lyngvild og Joachim Jensen også på en noget anden version, der skal ligne en, der har stået på havets bund i 1000 år – da det symboliserer den lange, danske kongerække.

Selv om busten laves som en hyldest til dronning Margrethe, så er hverken Majestæten selv eller Kongehuset i det hele taget en del af Jim Lyngvilds projekt.

Dronningen under sin ferie på Gråsten Slot den 21. juli i år. Foto: Frank Cilius Vis mere Dronningen under sin ferie på Gråsten Slot den 21. juli i år. Foto: Frank Cilius

»Jeg aner ikke, om de ved, den eksisterer, og det interesserer mig heller ikke, at de skal blåstemple det. Jeg gør det, fordi jeg har en stor kærlighed til den familie, jeg synes gør det sublimt. Jeg vil gerne vise det på en måde, der er så ædel som muligt,« siger designeren.

Jim Lyngvild har dog allerede modtaget mange rosende ord for sin buste, både fra følgere på sociale medier, men også den danske kunsthistoriker Thyge Christian Fønss-Lundberg har sendt rosende ord designerens vej.

Den positive modtagelse gør også, at flere buster er i overvejelserne.

»Det har givet blod på tanden, og mit ønske er at forære Majestæten en fødselsdagsgave, når hun bliver 80. Det skal selvfølgelig være af Mary og Frederik, der kan stå ved siden af hende,« siger Jim Lyngvild.