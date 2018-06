Det har ført til splid blandt de faste, kendte ansigter og stemmer i 'Det, vi taler om', at Jim Lyngvild har sagt farvel til radioprogrammet.

Først meldte den kendte designer ud, at han trak sig, fordi han bliver 'et dårligt menneske' af at være med, men efter at hans ven og paneldeltager i programmet Anna Thygesen har antydet på Facebook, at Jims exit har andre årsager, er en offentlig konflikt brudt ud.

Til opslaget på Facebook, hvor Anna Thygesen sår tvivl om rigtigheden af Jim Lyngvilds udmelding ved at skrive, at 'så leger vi, at du har sagt op,' siger han:

»Jeg elsker Anna meget højt, men det er fuldstændig sort. Det er urigtige oplysninger at påstå, at det ikke er min egen beslutning. Jeg synes, det er vulgært, og at det viser en side af Anna, som slet ikke er hende. Da jeg så det opslag, var det som at få en boksehandske i maven.«

Men Anna Thygesen, der er kommunikationsrådgiver og ejer af virksomheden WeDoCommunication, giver ikke meget for Jim Lyngvilds kommentar.

»Det kan da godt være, han synes, det er irriterende, at jeg sætter spørgsmålstegn ved det. Men vulgært? Jeg kan slet ikke forstå, at han kan sige det. Jeg er faktisk chokeret over, at han bruger det ord, når vi taler om et radioprogram, hvor ingen af os er ansatte,« siger hun.

Ifølge Jim Lyngvild er det dog rigtigt, at der går noget forud for hans beslutning om at trække sig fra programmet, der kan høres på Radio24syv fredag eftermiddag.

Jeg syntes ikke længere, det var konstruktivt, at han var en del af panelet - blandt andet på grund den observation, han også selv gør sig: at han var for grov, og hans manglende fornemmelse for, hvor grænsen går Ditte Okman

Ifølge modediktatoren er han to gange blevet valgt fra til en udsendelse, til trods for at der lå en klar aftale med vært Ditte Okman om, at han skulle være med. Første gang var til en særudsendelse i forbindelse med kronprins Frederiks 50-års fødselsdag. Anden gang var i fredags, hvor programmet blev sendt fra Folkemødet på Bornholm.

»Ditte Okman tager én ind efter forgodtbefindende. Når der er en aftale om, at jeg skal være med i panelet, og jeg havde taget fri til det for derefter at finde ud af, at der er overbooket, så bliver man lidt stram i betrækket. En aftale er en aftale i mit univers,« siger han om den seneste aflysning.

Han fortæller, at han også blev skuffet over, at modeekspert Chris Pedersen blev valgt ind til opgaven i stedet for ham selv, da de kongelige og deres gæster luftede de fineste skrud til kronprinsens fødselsdag.

»Hun turde ikke afbooke ham, og det gjorde mig så ked af det. Nu har hun to gange valgt andre frem for mig, og jeg føler mig uærligt behandlet som ven,« siger han.

Ditte Okman tager dog kritikken fra Lyngvild med ro.

»Jeg går ikke rundt og hyrer og fyrer. Jeg inviterer folk ind i mit program, og der er flere grunde til, at jeg har sat panelet anderledes, end Jim måske ønskede. Men jeg syntes ikke længere, det var konstruktivt, at han var en del af panelet - blandt andet på grund den observation, han også selv gør sig: at han var for grov, og hans manglende fornemmelse for, hvor grænsen går,« siger hun og fortsætter:

»Jeg begriber slet ikke, hvorfor han roder offentligheden ind det her, men det er helt fint, at Jim ikke længere er med, for jeg kan jo læse rundt om i medierne, at det er os andre i programmet, der får skylden og ansvaret for, at han har sagt en masse ting, han ikke ville have sagt.«

Nok er nok

Anna Thygesen, som ellers har kendt Jim Lyngvild i mange år, føler, at hun nu har nået en grænse:

»Jeg har gentagne gange bakket ham op, men jeg gider simpelthen ikke blive ved, og jeg orker ikke høre på al den galde, han lukker ud,« siger hun.

Anna Thygesen er fortørnet over, at Jim Lyngvild ifølge hende udlægger sit exit fra 'Det, vi taler om' som et forsøg på at distancere sig fra negativ sladder.

»Det provokerer mig voldsomt, at en mand, der er så fornærmet over ikke at være inviteret med til to programmer, nu pludselig ifører sig den moralske førertrøje, i forhold til at han ikke længere kan se sig selv i programmet, fordi programmet har udviklet sig i en negativ retning og er blevet for lavt. Hvis nogen trækker programmet ned til et all-time low, er det da ham, når han i tide og utide sviner folk til,« siger hun.

Jim Lyngvild forklarer dog, at han ikke har haft til hensigt at kritisere programmet og de øvrige deltagere.

»Jeg er ikke ude på at begå karaktermord på hele holdet. Det her handler om, at jeg ikke kan genkende mig selv, når jeg er i programmet.«