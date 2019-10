Han har med egne hænder designet og bygget en vikingeborg på 750 m2. Stået bag en vildt populær udstilling om vikinger på Nationalmuseet og skabt en succesfuld skønheds- og ølserie.

Men tro ikke, at det får Jim Lyngvild til at hvile på laurbærene. Der er nemlig nye vilde projekter på vej fra den 40-årige iværksætter.

»Jeg tror, at jeg er lidt ligesom Pippi Langstrømpe. Jeg er sådan én, der tænker, ‘det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg godt’,« smiler han veltilfreds om såvel sit kommende som sine tidligere projekter.

»Jeg har f.eks. lige udgivet en bog om Danmarks dronninger og konger. Og hvordan fanden gør man det?« spørger han og fortsætter:

»Man starter ved Gorm den Gamle og slutte Margrethe den Anden og pludselig har du en bog. Det samme med vikingeborgen. Man starter med fundamentet,« forklarer han.

»Jeg hopper ud i det, fordi jeg ikke ved, hvor svært det er.«

Ikke mindst de seneste år har Jim Lyngvild frygtløst kastet sig ud i nye projekter. Og han lægger ikke skjul på, at jo vildere, jo bedre.

»Jeg har altid brugt mit hoved mere end min krop. Og der flyver mindst 50.000 idéer gennem det dagligt,« forklarer Jim Lyngvild.

Jo vildere jo bedre, synes Jim Lyngvild motto at være. Det gælder også hans kommende projekt. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Jo vildere jo bedre, synes Jim Lyngvild motto at være. Det gælder også hans kommende projekt. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Mit liv er sådan stykket sammen, at der ikke er to dage, der er ens. Jeg står op ved fem-seks tiden og beslutter jeg mig for, hvad jeg skal lave. Helst noget, der er sjovt og udfordrende. Og så forsætter jeg ellers til kl. 23.«

»Selvfølgelig skal jeg også tjene nogle penge, så vi ikke dør af sult,« tilføjer Jim Lyngvild og refererer til sin mand Morten, som arbejder for ham og efterhånden har lært ikke at afvise de vildeste Jim Lyngvild idéer.

»For det er som regel dér, at de største landvindinger ligger,« forklarer han. Og smiler stort.

»Lige nu har jeg f.eks. en ide om, at jeg vil illustrere Biblen. Det er i sig selv en håbløs idé for en asa-tro vikingeinteresseret som jeg. Har jeg overhovedet kompetencerne til det?«

Det er sulten, der holder mig oppe Jim Lyngvild om frygtløst at kaste sig ud i nye projekter

»Men det er altid de sværeste opgaver, der giver mig det største kick,« siger Jim Lyngvild, som trives med modstand og fordomme.

»Jeg dvæler ikke ved mine succeser. Det er det kedeligste, jeg kan forestille mig. For mig er de en trædesten til det næste.«

»Så jeg håber aldrig, at jeg læner mig veltilfreds tilbage. For det er sulten, der holder mig oppe, får mig til at stræbe efter at nå det næste.«

»Jeg håber, at jeg altid kommer til at være usikker på, om jeg er god nok, om jeg er dygtig nok. For det er usikkerheden, der får mig fremad. Den må man ikke pille ud af mig.«

Men lige så godt som han trives med usikkerhed og modstand, lige så skidt trives Jim Lyngvild med sin alder.

»Jeg hader at være blevet 40. Det er det værste i hele verden,« siger han og vrænger på næsen over sig selv.

»Lige pludselig har du ikke længere ungdommens skjorte at gemme dig bag. Den er blevet lidt for krøllet, og du kan ikke gemme dig bag charmen.«

»Jeg har altid kunnet flirte eller charmere mig lidt gennem tingene. Det er ikke så nemt mere. Nu er det udelukkende dine kompetencer, du bliver bedømt på. Og det kan godt være hårdt.«