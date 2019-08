I denne uge bliver dele af prins Henriks kunstsamling auktioneret væk hos Bruun Rasmussen, og tirsdag var designeren en af de glade købere af to ting fra den store samling.

Men han endte med at betale noget mere end forventet.

De to afrikanske masker, Jim Lyngvild havde fået et godt øje til, var nemlig så populære, at buddene blev ved med at gå op.

»De var vurderet til mellem 2.000 og 4.000 kroner, og jeg kom af med 14.500 kroner for dem, så det var en stor stigning, men de skulle bare med mig hjem,« siger Jim Lyngvild til B.T.

Jim Lyngvild med et af sine nyindkøbte kunstværker. Foto: Privatfoto

Han havde egentlig ikke planlagt at købe noget, og syntes faktisk de to masker så lidt kedelige ud i auktionskataloget. Men da han så dem hænge på væggen, ændrede han mening.

»De mindede mig om prins Henrik og dronning Margrethe. Den ene er stor og maskulin, og den anden er mindre og feminin, og jeg tænkte: De to skal hjem og hænge på Ravnsborg.«

Jim Lyngvild er kendt som glødende royalist, og prins Henriks kunst har faktisk en helt særlig plads i designeres hjerte.

Han har nemlig selv diskuteret kunst med prinsen i sin tid.

»Jeg har mødt prins Henrik og snakket kunst med ham, og han har skrevet en dedikation i en bog til mig, hvor han skriver: Til Jim som elsker kunst og er vild,« siger Jim Lyngvild og tilføjer:

»Ja altså, fordi jeg hedder Lyngvild.«

Designeren har også oplevet prins Henrik som en mand, der vidste enormt meget om kunst.

»Kunst og prins Henrik hænger uløseligt sammen for mig, så derfor betyder det her noget særligt for mig, for han var en stor og vidende mand på kunstområdet,« siger Jim Lyngvild.

Jim Lyngvild med sin ene maske og Jesper Bruun Rasmussen fra auktionshuset Bruun Rasmussen. Foto: Privatfoto

Under auktionen tirsdag fornemmede han også, at der var en stor respekt for prins Henriks kunstsamling.

Ud over købet af de to masker, som allerede hænger i stuen i Jim Lyngvilds hjem på Fyn, så forelskede designeren sig faktisk i endnu et stykke kunst.

Men han måtte springe fra, da prisen blev for høj.

»Der var også en meget smuk, stor fallos, og jeg tænkte, at den skulle jeg have, men den kom op over 50.000 kroner, så den måtte en anden få,« siger han.