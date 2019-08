Jim Lyngvild har sammen med den grafiske kunstner Joachim Jensen kastet sig ud i et stort, royalt hyldestprojekt.

I sidste uge afslørede han 3D-modellen af en buste af dronning Margrethes, som forventes at blive fire meter høj, og nu løfter han så sløret for sit næste royale projekt: Kronprins Frederik.

Jim Lyngvild er stor fan af kongehuset og begyndte på dronning Margrethe-busten i anledning af, at hun næste år fylder 80. Busten bliver en del af en udstilling om den danske kongeslægt fra Gorm den gamle op til vores nuværende danske kongehus. Hvor udstillingen bliver sat op er endnu ikke meldt ud.

Udover den fire meter høje buste sættes mini-udgaver i produktion i glasfiber på bare 70 cm. Jim Lyngvild forventer, at de kommer til at koste omkring 1.500 kroner, hvor alle pengene går til velgørenhed.

Jim Lyngvilds foreløbige 3D-model af den kommende kronprins Frederik-buste. Foto: Joachim Jensen

Om den nye kronprins Frederik-buste fortæller Jim Lyngvild til B.T.:

»Dronningen fylder 80. Hvad giver man kvinden, der har alt? Hun skal selvfølgelig have en buste af sin søn og svigerdatter.«

Udover kronprins Frederik vil han altså også lave en buste af kronprinsesse Mary. Han ved endnu ikke, hvordan han vil overrække gaven.

»Jeg sender det vil bare med posten? Eller sætter den ude foran Amalienborg og løber. Jeg har ikke tænkt over det. Jeg forventer heller ikke, at Margrethe skal sende et takkekort, jeg gør det kun, fordi det er sjovt.«

3D-tegningen af busten, som endnu ikke er produceret. Jim Lyngvild og Joachim Jensen har lavet den i fællesskab. Foto: Joachim Jensen

Kunsthistoriker Thyge Christian Fønss-Lundberg har i den seneste uge udtrykt stor begejstring for projektet og opfordrer Jim Lyngvild til at kaste sig over endnu flere royale familiemedlemmer.

»Skal jeg så lave Joachim og Marie eller måske Kate og William i England? Der er ingen tvivl om, at jeg kunne blive en holden mand, hvis jeg kastede mig over det britiske kongehus, men jeg gør det som sagt ikke for pengenes skyld. Nu fortsætter jeg bare, så længe det er sjovt.«



Jim Lyngvild beroliger folk, der ikke synes, den nye kronprins Frederik-buste ligner så godt. Der har især været kommentarer på Facebook og Instagram om, at øjnene ikke er ramt helt plet.

»Den er slet ikke færdig endnu. Det er en 3D-model, jeg har lagt op, og Joachim Jensen og jeg udvikler hele tiden på den. Så er det jo smart, at man kan uploade et billede på Facebook og lade folk påpege de ting, vi selv har stirret os blinde på.«

Det er kun dronning Margrethe-busten, som Jim Lyngvild indtil videre har tænkt skulle sættes i videre produktion til salg. Men som han siger, så kan han finde på at ombestemme sig i morgen, så hvem ved, hvad det hele ender med. Han har til den 16. april næste år, hvor dronning Margrethe fylder 80 år.

Kronprins Frederik. Foto: Mads Claus Rasmussen