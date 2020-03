Jim Lyngvild blev så bevæget af dronning Margrethes tale i forbindelse med den alvorlige corona-situation, at han begyndte at græde.

Faktisk gjorde talen så stort indtryk på ham, at han har set sig nødsaget til at fjerne alle de venner på hans Facebook-profil, som kritiserede dronning Margrethes tv-optræden tirsdag aften, fortæller han til B.T.

»Der var venner, der skrev: 'Nåh, så arbejder hun to gange i år. Næste gang er under nytårstalen'. Jeg får lyst til at sparke dem i røven. Den kvinde laver så meget både direkte og indirekte,« siger han.

»I 80 år har hun været der for Danmark. I 50 år har hun varetaget sit job som overhoved. Hun er landets administrerende direktør - og hvor mange 80-årige administrerende direktører kender du, som har siddet i deres job i mere end 50 år?' spørger Jim Lyngvild, der er fuld af beundring for Danmarks dronning.

Jim Lyngvild. Foto: Søren Bidstrup

Kritikerne orker han til gengæld ikke at høre på. Derfor har han måttet luge ud i sine bekendtskaber på de sociale medier, fortæller han.

18 stykker røg i den ombæring. Både fremmede følgere og private bekendtskaber.

»Men jeg gik nok også lidt i selvsving,« erkender Jim Lyngvild.

Er det ikke lidt drastisk at droppe private bekendtskaber på grund af det? Hvordan vil du nu reagere, hvis du møder dem på gaden?

»Det kommer jeg jo ikke til de næste 14 dage, og så har vi måske glemt det igen,« griner Jim Lyngvild, inden han lynhurtigt bliver alvorlig igen.

»Jeg har bare nultolerance over for idioter. Vi kommer allesammen til at lide under det her. Jeg står til at miste alt og gå konkurs, og ved du hvad? Det er skide ligemeget. Folk brokker sig over, at nu skal de afspadsere og må bruge deres ferie og alt sådan noget fis. Stik det op i røven. Der er folk, der dør af det her,« siger han.

Han tilføjer, at han altså ikke kan bekymre sig om reaktionen hos de venner, han har valgt at droppe. Ikke lige nu.

»Jeg ved ikke, hvordan verden ser ud om en måned. Om 30.000 danskere er døde af den her sygdom. Så derfor er 'Hvordan vil du reagere om to måneder?' sat ud af spil. Jeg vil ikke engang bekymre mig om min økonomi. Nu vil jeg bare sende så meget kærlighed ud, jeg kan.«

Dronning Margrethe talte tirsdag aften i tv om den alvorlige situation i forbindelse med udbredelsen af coronavirus. Foto: Thomas Sjørup

Irritationen over hans medmennesker har altså hobet sig op under den aktuelle corona-krise. Og så blev reaktionerne på Dronningens tale altså den berømte dråbe.

Måske fordi Jim Lyngvild selv var lidt ved siden af sig selv.

»Jeg begyndte at græde, så snart Dronningen åbnede munden. Det er aldrig set før, at hun holder sådan en tale til offentligheden, og man ved, at hun ikke gør det for sjov. Hun har vendt og drejet den beslutning, så at hun går ud, betyder, at krisen er større, end vi regner med,« siger han.

»Især ordene: 'Det kan vi ikke være bekendt'. Som en mormor med løftet pegefinger. Og man sidder og gransker sig selv og tænker: 'Gud, har jeg gjort noget forkert?', siger Jim Lyngvild.