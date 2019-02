»Det er ikke bare den sørgeligste tragedie i nyere tid. Det er en af de største tragedier.«

B.T. fangede Jim Lyngvild få minutter efter, han havde læst nyheden om, at det store modeikon Karl Lagerfeld er død.

Han blev 85 år.

»Vi har mistet vor tids Mozart. Rent designmæssigt var Lagerfeld i en liga helt for sig. Ingen var over ham,« siger den 40-årige modekommentator og designer.

Foto: STAN HONDA Vis mere Foto: STAN HONDA

Jim Lyngvild forklarer, at Karl Lagerfelds død fylder ham med to følelser. Den første er, at nu er der gjort plads til et nyt ikon, der kan stråle ligesom Karl Lagerfeld gjorde, men han fyldes mest af alt med sorg og vemod.

»Det er en legende, der er gået bort. Han er - nu var - mit største ikon,« siger han.

Ifølge Jim Lyngvild havde den nu afdøde chefdesigner en kæmpe betydning for det danske modebillede.

»Selvom den almindelige dansker nok ikke ved det, så har han haft en stor indflydelse på, hvordan danskerne klæder sig,« siger han.

Jim Lyngvild Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jim Lyngvild Foto: Bax Lindhardt

Jim Lyngvild ved ikke, om Karl Lagerfeld var verdens største ikon, men han er helt sikker på, at chefdesigneren påvirkede både mode- og kunstverdenen, mens han levede.

»Han formåede at formidle stil og selvpromovering i sådan en skamløs grad, at det blev kunst. Man kunne ikke andet, end at lægge sig ned,« siger han og fortsætter:

»Han havde en unik kombination af noget jantelov og fandenivoldskhed.«

Jim Lyngvild er lige nu på ferie i Thailand, hvor han har planer om at nyde solen og drikke en ekstra drink for det afdøde ikon.