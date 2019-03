Designer Jim Lyngvild har mandag været på besøg hos Ghita Nørby, hvor de to sammen gik en tur i haven med en lille kop te for fotografere skuespillerinden i en særlig, specialdesignet kjole.

Og det var der en helt særlig grund til.

»Jeg har syet den her kjole til Ghita, som hun skal bruge i morgen aften til et stort arrangement i udlandet. Jeg var hjemme hos hende i dag og spurgte, om jeg måtte tage et billede af hende i kjolen. Stoffet har jeg selv designet, og jeg synes, det ville være et afsindigt flot billede,« siger Jim Lyngvild om billedet af Ghita, som han har delt på sin Facebook-profil.

Det sker få uger efter, at radiointerviewet Hele Danmarks Ghita blev sendt på Radio24syv og skabte stor debat om den 84-årige skuespillerindes opførsel.

I programmet kalder hun blandt andet journalist Iben Maria Zeuthen både dum, åndssvag og karikerer hendes stemme, når hun spørger, om de skal ‘have en lille kop te’ eller ‘gå en tur i haven’.

Af samme grund kan man studse lidt over, at Jim Lyngvild har valgt at fotografere Ghita Nørby i haven - med en lille kop te.

»Det var faktisk Ghita selv, der sagde, om vi ikke skulle gå en tur i haven og tage billedet, og så gik vi en tur i haven,« siger Jim Lyngvild, der er klar over ironien i billedet.

Og det mener han bestemt også, Ghita Nørby selv er.

Ghita Nørby. Foto: Linda Kastrup Vis mere Ghita Nørby. Foto: Linda Kastrup

»De her billeder viser også en stor selvironi fra Ghitas side. Hun elsker, at der bliver prikket til hende,« siger designeren.

Mønsteret på kjolen forestiller hollandske kakler, som mange kender fra de traditionelle kakkelborde, og Jim Lyngvild kontaktede selv Ghita Nørby for at spørge, om han måtte lave en kjole til hende - som han også tidligere har gjort.

Han understreger dog, at ideen med billedet og kjolen ikke har noget med interviewet at gøre, da stoffet er designet for et år siden.

»Det var slet ikke det, jeg havde i sinde, da jeg skulle lave det billede. Jeg har købt citroner ind og fundet den kop, fordi jeg ville have det billede lige på den måde,« siger Jim Lyngvild og fortæller, at han har frekventeret et hav af fynske antikhandlere for at finde lige præcis dén kop, der passer til kjolen.

Journalist Iben Maria Zeuthen. Vis mere Journalist Iben Maria Zeuthen.

Det meget omtalte interview kom ifølge Jim Lyngvild slet ikke på tale hjemme i Ghitas have.

»Det gider vi da ikke tale om. Vi snakker om hunde og om kærlighed og kunst, meget om kunst. Hun er et meget kunstnerisk menneske. Jeg gider ikke diskutere, hvad Iben ikke fik ud af det interview, det er mit liv for kort til. Ghita er også videre for længst,« siger Jim Lyngvild.

Han mener ikke selv, Ghita Nørby gik over stregen i interviewet med Iben Maria Zeuthen.

»Jeg synes ikke, der var et eneste ord, der var uberettiget,« siger han prompte.

Heller ikke når Ghita Nørby siger, Iben Maria Zeuthen er dum og åndssvag?

»Nej, for hun fisker hele tiden ud efter hende,« lyder det fra Jim Lyngvild, der tilføjer:

»Jeg har et meget respektfuldt forhold til Ghita, for jeg synes, hun er så dygtig, og det interview gav mig endnu mere respekt for hende, for det viste, her er en kvinde, der ikke finder sig i pis,« siger designeren og tilføjer, at han jo også er gode venner med Pia Kjærsgaard og Inger Støjberg.

»Jeg elsker dem, der siger deres mening og ved, hvem de er,« siger Jim Lyngvild.