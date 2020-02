Det gik ikke helt som forventet, da en britisk journalist forleden interviewede Jim Carrey.

Journalist Charlotte Long ville vide, hvad der stod på skuespillerens træskoliste. Men Heat-journalisten fik ikke just det svar, hun havde forventet.

»Bare dig. Det er det. Alt andet er klaret nu,« lød det nemlig prompte fra skuespilleren.

»Åh wow,« lød det efterfølgende fra den forbløffede journalist, der også italesatte, at hun ikke vidste, hvad hun skulle sige til den udtalelse.

»Bare ej det,« sagde Jim Carrey så, hvorefter journalisten forsøgte at få interviewet tilbage på sporet.

Interviewet er siden blevet lagt ud på Heat's Youtube-kanal, og for en stund kunne den omtalte interview-bid også ses på Charlotte Longs Twitter-profil.

Videoen er siden blevet taget ned, men den nåede alligevel at afføde en del kommentarer. Vrede kommentarer:

'Hvorfor er det nogensinde nødvendigt at opføre sig sådan? Det er så uhyggeligt, tarveligt og uretfærdigt at gøre mod nogen, der prøver at udføre et interview,' skriver en bruger på Twitter og fortsætter:

'Der er dem derude, der mener, det er smiger, men de er ikke klar over, at den slags i de fleste tilfælde fører til brækfornemmelser hos modtageren. Jeg er færdig med ham (Jim Carrey, red.).'

En anden skriver: 'Jeg var stor fan af Jim Carrey, men jeg har mistet al respekt for ham nu. Dette er uacceptabelt.'

Den 58-årige canadiske skuespiller har endnu ikke reageret på kritikken.

Han er i øjeblikket i gang med at promovere 'Sonic The Hedgehog'-filmen, hvori han lægger stemme til skurken Dr Ivo Robotnik. Den har premiere onsdag.