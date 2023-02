Lyt til artiklen

For knap en måned siden delte den britiske popsangerinde Jessie J, at hun er i lykkelige omstændigheder.

Nu har den 34-årige popstjerne med det borgerlige navn Jessica Ellen Cornish nemlig også afsløret kønnet på sit kommende barn.

Det sker i et opslag på Instagram.

'Siden jeg skrev denne sang, så hver gang jeg spiller den eller synger den, bevæger han sig som en sindssyg. Så jeg tror denne sang er en ener,' skriver hun i opslaget, hvor hun synger en lille teaser for en kommende single.

Den engelske 'Price Tag'-sangerinde mistede tilbage i november 2021 et barn under en graviditet, da hun efter den tredje scanning fik at vide, der ikke længere var hjerteslag.

Tabet delte Jessie J åbent på Instagram – hvor hun ligeledes forklarede, at hun for alt i verden ønskede sig at blive mor.

Nu er den drøm godt på vej til at gå i opfyldelse – for Jessie J. skal have en lille dreng.

'Og ja … Jeg skal have en dreng,' afslutter hun.