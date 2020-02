De seneste uger har der været skrevet en masse om Jessica Simpson, efter sangerinden har udgivet en biografi med mange detaljer fra sit liv.

Blandt andet løfter hun sløret for nogle af de problemer, hun havde med sin ekskæreste sangeren John Mayer, og sagen er altså ikke lagt i graven endnu.

I et uddrag fra hendes bog står der, at hendes forhold til John Mayer var med til at ødelægge et andet forhold, hun har haft, skriver Radar Online.

Simpson datede football-stjernen Tony Romo, som var quarterback for holdet Dallas Cowboys, men på et tidspunkt modtog hun en skæbnesvanger besked fra Mayer.

Her ses John Mayer i 2009, hvor han endnu engang fandt sammen med Jessica Simpson. Hun havde lige dated football-spilleren Tuny Romo. Foto: Jason Kempin Vis mere Her ses John Mayer i 2009, hvor han endnu engang fandt sammen med Jessica Simpson. Hun havde lige dated football-spilleren Tuny Romo. Foto: Jason Kempin

John Mayer kunne nemlig ikke holde sig væk og sendte en besked til Simpson på hendes fødselsdag. En sms, der resulterede i et brud for Romo og popsangerinden.

SMS'en faldt i forlængelse af, at Romo havde anklaget hende for at have været ham utro med Mayer.

'Jeg var slet ikke Tony utro. Men lige i det sekund slog han op med med mig,' skriver kendissen i et afsnit af biografien 'Open book', som er bragt af mediet.

Da bruddet var en realitet, var der ikke meget, som holdt hende fra at finde sammen med ekskæresten John Mayer igen.

Tony Romo datede i en periode sangerinden Jessica Simpson. Foto: Jason Miller Vis mere Tony Romo datede i en periode sangerinden Jessica Simpson. Foto: Jason Miller

'Jeg nægtede at være sammen med ham (Mayer, red) på grund af Tony, og nu var Tony væk. Jeg mistede endnu engang kontrollen over mit eget liv og følte, at jeg måtte give efter og være sammen med John,' lyder det videre fra stjernen.

Hun fortæller, at hende og 'Your body is a wonderland'-sangeren brød og fandt sammen med hinanden i hvert fald ni gange.

De indrømmer begge to, at forholdet var meget intenst, og hun fortæller blandt andet, at de var gode til det med kærligheden og intimiteten, selvom det haltede med forholdsdelen.

Mayer har desuden fortalt i et berømt interview med magasinet Playboy, at Jessica Simpson var ligesom 'seksuelt napalm' for ham. Noget, Simpson ærgrer sig over, han har udtalt offentligt.